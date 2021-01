Megdőlhet a napi rekord, olyan meleg lesz pénteken

Megdőlhet pénteken napi melegrekord Budapesten és országos szinten is – tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az előrejelzésben azt is írják, hogy eső, záporeső legnagyobb eséllyel az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb környezetében valószínű, de szemerkélő eső máshol is előfordulhat. Emellett estétől délnyugaton, nyugaton is megvastagodhat a felhőzet, és ekkor már arrafelé is előfordulhat gyenge csapadék.

Sokfelé lesz erős, főleg az Észak-Dunántúlon helyenként viharos a déli, délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 17 fok között valószínű.

Azonban – elsősorban az Északi-középhegység térségében – helyenként ennél több fokkal hidegebb is lehet.