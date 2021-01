Rendőrök vonultak egy Madách téri kocsma elé, 60 napra bezárták

A Rendőrség azonnali hatállyal 30 napra - módosítva 60 napra - bezáratott minket és 500.000 forint pénzbírságra büntetett

– tette ki a Facebookra a bulinegyed egyik jól pörgő vendéglátóhelye pénteken.

Kedves Vendégeink! Nagyon szomorú hírünk van. Annak ellenére, hogy minden szabályt betartottunk, a Rendőrség azonnali... Közzétette: Központ – 2021. január 22., péntek

Az Index szerkesztőséghez eljutott olvasói fotón az látszik, hogy a hely előtt viszonylag sokan álldogálnak, a Madách tér parkolójának másik végében pedig több rendőr is megjelent.

A hely tulajdonosai azt állítják, hogy kizárólag személyes átvételre, elvitelre szolgálták ki a vásárlókat, az üzletbe pedig kizárólag négy főt engedtek be egy időben.

Egyelőre értetlenül állunk a tények előtt. Nagyon köszönjük azoknak, akik ma eljöttek, elviteles termékeket vásároltak, ezzel is támogatva a több, mint 2 hónapja zárva lévő Központot.Amint többet tudunk, tájékoztatunk Titeket is

– áll a Facebook-posztban.

„Én kinyitok”

Elege lett a vendéglátást korlátozó járványvédelmi szabályokból, ezért a nagykanizsai Resti Söröző csütörtökön harangozta be, hogy február 1-én a tiltás ellenére is kinyitja a vendéglátóhelyet. Ahová a tulajdonos a rendőröket és a NAV dolgozóit is szeretettel várja.

A nagykanizsai kocsma tulajdonosa is jó előre bejelentett az önkényes nyitást. Azt írta Facebook oldalán:

Az érvényben lévő korlátozásoknak eddig eleget tettünk, de mivel semmiféle támogatást nem kaptunk a kormány részéről /az út szélén lettünk hagyva/ az ígéretek ellenére, gondolok itt a vállalkozásunk és bér támogatásra /amit nyújtanak az vicc!!/ így 3 hónap után mi sem kívánjuk tovább támogatni a kormány munkáját, főleg azok után, hogy az semmiféle eredményre nem vezet!

Az országos nyitásért szinte a teljes vendéglátós szakma küzd, akik egy összehangolt akcióval próbálják felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy miközben az állam korlátozza a működésüket, nem támogatja elégségesen a szektor életben maradását. Azonban az előre bejelentett szabálysértés sikerét megzavarta az erzsébetvárosi kocsma elkapkodott illegális nyitóbulija.

A vendéglátós lázadás Olaszországból indult, végig söpört Európán. Magyarországon február elejére hirdettek tüntetést a szektor újranyitásáért. Igaz az ajánlóban megüzenték a kormánynak:

ha a korlátozó intézkedéseket addig vissza vonják akkor az esemény elmarad!

Az Operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy az önkényes nyitásért az üzemeltetőket és vendégeket büntetik.