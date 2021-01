Az MTA szakembere szerint biztonságos a koronavírus elleni vakcina

Nem kell a vakcinától tartani, örülni kell, hogy a tudomány ilyen gyorsan elő tudott állni az oltóanyaggal, ezzel élni kell – jelentette ki Ádám Veronika, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának elnöke a legfrissebb Facebook-videójában. Hozzátette, a vakcinák amúgy is vannak és együtt élünk vele, például a vakcina állította meg a himlőt, vagy éppen a kanyarót, és ezek a betegségek már csak ott vannak, ahol megtagadják az oltóanyagot.

A szakember beszélt arról is, hogy a krónikus betegekre a legveszélyesebb a vírus, náluk kifejezetten cél, hogy védve legyenek ellene. Akiben van félelem vagy aggály, azt tanácsolja, hogy beszélje meg az orvosával. De mint fogalmazott, általánosan nincs ok az aggodalomra, amit az is alátámaszt, hogy már több millió ember megkapta a vakcinát különösebb mellékhatás nélkül.

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya egyébként január elején felhívást tett közzé, amelyben kiállnak a koronavírus elleni oltás mellett, és arra buzdítanak mindenkit, hogy oltassa be magát.

Ádám Veronika ezzel kapcsolatban azt mondta, azért tartották fontosnak, mert aggasztóak azok a számok, amelyek decemberben jelentek meg a magyar lakosság oltási hajlandóságáról. A megkérdezettek mindössze 15 százaléka jelezte, hogy beadatná a vakcinát, amennyiben az rendelkezésre áll. A legutóbbi adat 27 százalék volt, ami a szakember szerint kicsit jobb, de még mindig kevés.

A szakember leszögezte, hogy a lakosságnak körülbelül 60 százalékát kellene beoltani ahhoz, hogy a járvány kontroll alatt tartható legyen, és az élet visszatérjen a normálishoz.

Pénteken a Kossuth rádióban Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a korlátozó intézkedések mindaddig maradnak, amíg tömegesen nem kezdik oltani az embereket. A kormányfő a rádióinterjúban azt hangsúlyozta, hogy csak akkor lesz „új időszámítás”, és akkor lehet visszatérni a normális életbe, ha már senki nem lesz életveszélyben, ez pedig attól függ, mennyi vakcina érkezik.

Közben Szijjártó Péter Moszkvában bejelentette, hogy Magyarország három ütemben nagy mennyiséget vásárol az orosz Szputnyik V vakcinából. Konkrétumokat a tárcavezető egyelőre nem árult el.