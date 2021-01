Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, a Mária Rádió indulására?

Egy verbita szerzetes, P. Gaál Jenő, aki negyven évig Paraguayban volt misszionárius, 1990-ben jött haza, nagyon megszerettem, rám parancsolt, hogy „magának az a dolga, hogy megszervezze a Mária Rádiót Magyarországon!”. Életemben nem hallottam még róla, de elvállaltam, ez 2000-ben volt, a rádió végül 2006-ban szólalt meg. Sokat kellett dolgozni, nem igazán jöttek az eredmények, itthon nem is volt annyira jó híre a Mária Rádiónak, hibás előítéletek vették körül. 2005-ben elmentünk a csíksomlyói búcsúra, és éjfélkor a templomban azt mondtuk a Csíksomlyói Szűzanyának:

Nézd, mi már annyit dolgoztunk az elmúlt öt évben eredmény nélkül, ez a te rádiód, ha akarod, tegyél valamit.

Nem sokkal ezután megtudtuk, hogy eladó az Extrém nevű rádió. A Mária Rádió európai közösségétől, főleg az olaszoktól kaptunk pénzt, amiből megvásároltuk, és az akkori Médiatanács jóváhagyta, még az SZDSZ-es tag is, hogy az Extrém műsora helyett a Mária Rádió szóljon.

Mi volt a következő lépés?

A Mária Rádió egyik sajátossága, hogy önkéntesek működtetik, én is önkéntesként vagyok a rádió-egyesület aktív elnöke. Önkénteseket kellett keresnem, össze is gyűlt azonnal ötven ember, akikkel el tudtunk indulni. A következő nagy kérdés a finanszírozás volt, a rádiót a hallgatók adományai tartják fenn. Ez bennem erős kételyeket támasztott, mert nem biztos, hogy ami Bajorországban, Olaszországban vagy Lengyelországban működőképes, az itthon is az lesz. A kilencedik hónapban már önfenntartó volt a rádió, ami azóta is így van, több mint húszezer ember segíti a működésünket.

Melyek voltak a legnagyobb nehézségek és a legnagyobb csúcspontok az azóta eltelt időszakban?

A fejlődés töretlen, de én túl lassúnak tartom. A fél országot lefedjük, de nagyon sok olyan kérdést kapok, hogy „nálunk miért nem elérhető a Mária Rádió?”. Nehéz időszakok minden szervezet életében vannak, a rádióval kapcsolatban viszont olyanokat átéltem, amelyekre a hitem azt mondja, hogy emberi erővel megvalósíthatatlanok lettek volna, valami megfoghatatlan segítség volt jelen. Ilyen volt a felvidéki történetünk, nem kaptunk ott sugárzási jogot, de a határ innenső oldaláról sugároztunk. Végül meghívtuk két napra magunkhoz Orosch János nagyszombati érseket, akinek erős szava volt a határ másik oldalán. Nyolc hónappal később megkaptuk az első sugárzási jogot Szlovákiában.

Tizenöt év után milyen célok vannak a Mária Rádió előtt?

Erdélyben, Felvidéken és Délvidéken már hallhatók vagyunk, a cél az, hogy Kárpátalján is sugározhassunk. Emellett szeretnénk országos lefedettségű rádió lenni, és online is tovább erősítenénk. Nagy igény, spirituális éhség van, hogy minőségi internetes tartalmak jelenjenek meg a lelki témákban.

Rendkívüli adásnappal ünnepelnek, mire számíthatnak a hallgatók?

Tizenöt év önkéntes munkásai, akik szolgálattevők voltak a rádióban, valamint az egyesület tagjai, vezetői mesélik el az élményeiket az elmúlt időszakról, amit majd Erdő Péter bíboros úr szentmiséjének közvetítése zár.

