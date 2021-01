Megújul Magyarország szimbóluma

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által közzétett rekonstrukciós célok (itt és itt) a kivitelező számára meghatározzák, hogy szükséges újjáépíteni – többek között – az átkelő közúti pályáját és gyalogosjárdáit, javítani az acélszerkezeteit és azok korrózióvédelmét, illetve restaurálni és felújítani a gyalogoskorlátokat.

Minél hamarabb meg kell állítani a rozsdásodást

A híd minden részlete sürgős felújításra szorul

– szögezi le Horváth Adrián. A pályaszerkezet jelenleg megfelelő biztonsággal hordja terheit, de sok helyen, különösen a járdák szerkezeteinél nagyon nagy mértékű a korróziós kár, amelyeknek a továbbfejlődése a teherbírás csökkenéséhez vezethet éveken belül.

Horváth Adrián szerint ezek

a meghibásodások helyi beavatkozásokkal így vagy úgy javítgathatók lennének, de egyre nagyobb költséggel és egyre kisebb hatékonysággal.

A láncfejek közötti duzzadó rozsda már ma is akadályozza a láncoknak a kötélszerű működését.

Ez a korrózió gyorsulóan előrehaladó jelenség, minél hamarabb meg kell állítani

– jelenti ki a szakember. A híd láncainak 70 százaléka idén lesz 106 éves, a pilonjai pedig 171 évesek.

Ha most nem indulna el a felújítás, Horváth Adrián szerint

talán 10-15 évig még megtűrhető lenne a láncok állapota,

de aztán nehezen lehetne megalapozottan állítani, hogy a láncok és így a híd teherbírása még megfelelő. Olyan eljárás ugyanis nem ismert, amellyel a láncszemek közötti korróziós károk mértékét megbízhatóan meg lehetne vizsgálni.

Sok meglepetést adhatnak még a pályaszerkezetnek és a merevítőtartóknak a pályaszint alatti részei, amelyeket csak a híd alatti függőállvány elkészültét követő teljes tisztítás és feltárások után lehet majd megvizsgálni minden részében.

Horváth Adrián rámutat, mivel a Lánchíd műemlék, ezért az egyébként szokásos hídfelújítási beavatkozások a műemléki szempontoknak, követelményeknek is megfelelően kell megtörténjenek.

A kőmunkákat kőrestaurátorok végezhetik el, a megfelelő külön engedélyek birtokában.

A korlátokat, a kandelábereket korhű módon kell helyreállítani.

Ahol lehet, a meglévő elemekről vesznek mintát, és az öntvényeket azok alapján készítik el. Ez a mai építési technológiákhoz képest lassú és drága munka.

A látszó részeken – a pályaszint fölött – az esetleg megbontandó szerkezeti kapcsolatokat szegecseléssel kell helyreállítani.

Lassú és kényes technológia, amit már csak kevés ember tud jó minőségben megvalósítani Magyarországon

– teszi hozzá Horváth Adrián.

A szakember arra hívja fel a figyelmet: minden hídfelújítás azzal jár, hogy a munka közben válnak hozzáférhetővé addig meg nem közelíthető szerkezeti részek. Ezeket a tervező akkor megvizsgálja, és amennyiben azoknál szükséges beavatkozni, akkor gyors megoldást – tervet – ad a kivitelezőnek.

Horváth Adrián szerint

a híd nagyon elhanyagolt állapota miatt még a szokásosnál is több és komolyabb, eddig rejtve maradt korrodált szerkezeti részletre kell számítani.

Lényegi különbség más híd rekonstrukciós munkálataihoz képest, hogy a Margit hídon például a pályaszint alatti és a pályaszint fölötti munkák egy idő után elválaszthatók voltak, egymástól függetlenül, akár külön, akár együtt elvégezhették őket.

A Lánchídnál azonban sokkal inkább összefüggők a pályaszint alatt és a pályaszint fölött elvégzendő munkák, a pályaszerkezetet áttörő merevítőtartók és láncok miatt.

A szakember arra is kitért, hogy a Lánchíd alacsonyan van a Duna fölött, ezért a hajózás érdekében a felújításhoz szükséges függőállványt minél közelebb kell szerelni a híd alsó éléhez. A munkavégzéshez így nagyon szűkös hely marad az állványon.

Rendszeres karbantartással olcsóbb lenne a felújítás

Horváth Adrián szerint az optimális nem az időszakos nagy felújítás lenne bármelyik hídon, hanem a rendszeres karbantartás.

Amikor a festékréteg néhány helyen sérül, valahol elindul egy károsodás, ott célszerű lenne azonnal beavatkozni, különösen akkor, ha a megindult folyamat más szerkezeti részeket is érint, és az idővel gyorsuló és kiterjedő korróziós károkhoz vezet. Ilyen stratégiával hosszú távon is töredék költségen lehetne a hidakat jó állapotukban megtartani

– hangsúlyozza.

Ugyanakkor a nagyobb felújítási munkák sem kerülhetőek el még így sem, de azoknak a költsége is kisebb lenne, mint ami egy elhanyagolt állapotú, súlyosan károsodott szerkezetnél szükséges ráfordítás. Sőt, a felújítás és a karbantartások összköltsége is sokkal kisebb lehetne, mint a szükséghelyzetben végzett javítási és helyreállítási munkáké.

A mai festékektől legalább 30 év elvárható – ha nem rongálják azt a nem »üzemszerű« használattal, például az emberek nem vernék le azt, amikor felmásznak a tiltott helyekre, vagy amikor lakatokat erőltetnek rá különböző részeire a szerkezetnek, mint teszik azt nagy károkat okozva a Szabadság hídon és a Lánchídon egyaránt

– magyarázza Horváth Adrián.

Megfelelő karbantartással ez a 30 év akár tíz évvel is meghosszabbítható lenne, és még akkor is csak a festékrétegeket kellene eltávolítani, illetve a szerkezetet újramázolni, cserébe viszont elmaradhatnának a szerkezeti beavatkozások.

A szakember pozitív példaként hozza a Szabadság hidat és a Margit hidat, amelyeket már a legkorszerűbb anyagokkal és technológiákkal, nagyon igényesen újítottak fel. A megfelelő időbeli beavatkozásokkal, karbantartás mellett ezeknek a hidaknak a felújítási ciklusa már reálisan kitolható lenne 30-35 évre is.

Kihívás a felújítás megszervezése

A BKK közleményében az áll, hogy a felújítás során a híd 18 hónapig a forgalom elől teljesen elzárt munkaterület lesz. Horváth Adrián szerint ez a legrövidebb idő, amennyi idő alatt a pályaszerkezetet át lehet építeni és a pályaszint fölötti egyéb munkák is el tudnak készülni. De ehhez is nagy erőfeszítésre és kiváló szervezésre lesz szükség.

A Lánchíd Budapest szívében áll, Budán alig megközelíthető helyen, Pesten is állandó forgalmi torlódások közepén. Erre a helyre a meglévő forgalom mellett kell majd beszállítsák a beépítendő nagyon sok anyagot. Az árvíz idején lezárandó alsó rakpartok a forgalmi helyzetet akkor tovább rontják, megint nehezítve a határidő tarthatóságát – figyelmeztet a szakember.

Karácsony Gergely és a BKK is azt közölte, hogy február végén indulhatnak el a Lánchíd felújítási munkálatai, és 2023 őszére fejeződhetnek be. Horváth Adrián szerint a szerződés aláírása februárban várható, a munka majd a munkaterület átadásakor kezdődhet meg, és határidő is onnan számítódik.

A szakember úgy véli, hogy a munka biztosan később fog befejeződni 2023 őszénél, ismeretei szerint legalább 24 hónap a kivitelezés átfutási ideje.

A Lánchíd nemcsak műemlék, nemcsak a világörökségi környezet része, de megálmodójához és megvalósítójához, Széchenyi Istvánhoz kötődően a magyar emberek többségének egyedi eszmei és érzelmi kapcsolata van a hídhoz

– fogalmaz Horváth Adrián, aki ezt is mérlegelendőnek tartja a Lánchíd felújításával kapcsolatban.

(Borítókép: A felújítás előtt álló Lánchíd 2020. június 27-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)