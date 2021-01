Lánchíd-lezárás: mindenki megnyugodhat, nem lesz káosz

Mivel ez a legkisebb kapacitású fővárosi Duna-híd, ennek a lezárása okozza majd a legkisebb fejtörést a főváros mindennapi életében. A Lánchídon csak a 16-os és a 105-ös autóbusz közlekedik. A 16-os – mely alapvetően turistajárat – a Deák térről megy fel a Várba. Érdemes tudni, hogy ennek van egy alternatív útvonala is, amit esténként és hétvégente szoktak is használni (az Erzsébet hídon át az Urániáig közlekedik). Ez a lezáráskor is kézenfekvő megoldásnak tűnik. Az is elképzelhető, hogy a 105-ös buszt a Déli pályaudvarhoz, vagy a Széll Kálmán térre vezetik Budán. Mivel azonban most az alagút nem lesz lezárva, a VEKE azt javasolja, hogy itt hozzák át, és a járat innen menjen a Batthyány térre egyenesen a 2-es metróhoz. Miért írjuk, hogy a budai oldalon? Mert elképzelhető, hogy a 105-ös busz vonalát kettévágják, és a pesti oldalon végighaladva – a Széchenyi téren megtéve egy kört – fordul majd vissza.

A BKK egy hónappal a járatok útvonalváltozása előtt (már csak a járművezetők műszakbeosztása miatt is) közzé szokta tenni az új közlekedési rendet, aki tehát Budáról Pestre errefelé közlekedik, annak érdemes lesz ezt figyelnie. Az is biztos, hogy van a tarsolyukban már kidolgozott és bármikor bevethető terv, hisz a Lánchíd felújítását (és ezzel járó lezárását) már évek óta lebegteti a Fővárosi Önkormányzat.

Az M3-as metróvonalon most ugyan a felszínen járnak a pótlóbuszok, ez azonban a szakértő szerint nem jelent plusznehézséget a Lánchíd lezárása miatti új forgalomszervezésben, mivel az ottani útvonal pont merőleges a lánchídi közlekedés tengelyére.

A budaiaknak a legegyszerűbb helyettesítő megoldást az M2-es metró használata jelenti,

feltehetően a BKK is ezt javasolja majd, illetőleg az Erzsébet híd felé tereli majd az utasforgalmat. A Lánchídtól északra mindösszesen 800 méterre van a 2-es metró alagútja, és 1 km-re délre a nagy kapacitású Erzsébet híd, tehát óriási közlekedési káoszra nem kell számítani.

A koronavírus-járvány miatt most nincs számottevő turistaforgalom, nyárig azonban ez változhat. Ha így lesz, várhatóan a Deák térről áthelyeződhet a súlypontja az Astoriához. A 16-os busz ide közlekedtetése lehet a turistáknak az egyik megoldás, és lehetséges az is, hogy a BKK – miután rendelkezik megfelelő járművekkel, a fővárosnak pedig van kikötőlehetősége – átkelőhajó-járatokat indít a két part között. Ekkor a Budapestre látogatók alulnézetből is megcsodálhatják a főváros legrégebbi hídjának rekonstrukcióját.

Közlekedési szempontból a legkritikusabb időszak mindig az iskolakezdés és az azt követő hónapok, most azonban a digitális oktatás miatt még egy ideig ez sem jelent különösebb terhelést. Az építkezés miatt egyedül a rakparti villamosok közlekedése kérdéses, ott biztosan lesz az építkezésnek olyan fázisa, amikor a villamosközlekedést időlegesen le kell majd állítani. A Margit híd rekonstrukciójának ismeretében azonban a Lánchíd mostani lezárása alig tűnik majd fel.

(Borítókép: Járműforgalom a Lánchídon 2017. április 2-án. Fotó: Faludi Imre / MTI)