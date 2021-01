A főváros vitatja, hogy meg kell-e építeni a Galvani hidat

Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes az ATV Start műsorában beszélt arról, hogy – bár 2020 februárjában a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) ülésén döntés született a Galvani híd megépítéséről – a főváros elkezdte vitatni a híd forgalomcsillapító hatását.

A momentumos városvezető szerint abban mindenki egyetért, hogy forgalomcsillapításra szükség van, ezért is gondolják újra, milyen módon lehetne tisztábbá tenni a levegőt, illetve élettel telivé tenni a belvárost.

Azt is mondta: senki nem gondolja azt, hogy nem kellene Buda és Pest között lokális forgalmat lebonyolító hidakat építeni, vagy olyanokat, amelyek képesek a belváros forgalomterhelését csökkenteni.

Vita arról van, hogy ha a Galvani híd megépül, akkor önmagában teljesíteni tudja-e ezt a célt

– tette hozzá Kerpel-Fronius Gábor. A főváros álláspontja az, ha nincs mellé tervezve egyéb forgalomcsillapító intézkedés, akkor nem.

Arra a kérdésre, hogy mikorra kellene megépülnie a Galvani hídnak, a főpolgármester-helyettes nem tudott válaszolni.

Műsorvezető: „A legfontosabb kérdés volt számomra, hogy mikorra készülhet el a Galvani híd? ”

Kerpel-Fronius Gábor: „Hát ez nyilván nagyon erősen függ attól, hogy mikor tudják elkezdeni...”

Műsorvezető: „De úgy körülbelül? ”

Kerpel-Fronius Gábor: „Hát nem tudom most...”

A műsorvezető világosította aztán fel a városvezetőt arról, hogy 2023-ban írható ki a kivitelezői tender, és az építkezés még három évig is eltarthat.

„Tehát egy 2026-os megoldásról beszélgetünk most, 2021-ben?” – kérdezte a műsorvezető, aki azt is hozzátette: nem érti, miért most kerül elő a négyszáz forintos dugódíj kérdése, miközben csak évek múlva épülhet meg a Galvani híd.

A dugódíjjal kapcsolatban Kerpel-Fronius Gábor elmondta: elsősorban fejleszteni kell a közösségi közlekedést, azonban komoly nehézségeket okoz, hogy a kormány elvonja a helyi iparűzési adó egy részét.

A főpolgármester-helyettes ugyanakkor azt is megjegyezte,

nem mondja azt, hogy nem szeretnének dugódíjat.

Felidézte, hogy korábban a Momentum programjában szó esett a használatarányos útdíjról, de azt szerinte nem sarcként, hanem forgalomszabályozási eszközként kell bevezetni.

Kerpel-Fronius Gábor szerint sok vita van mind a budai, mind a pesti oldalon arról, hogy mekkora terhelést jelentene a környékbelieknek a Galvani híd, ezért

olyan társadalmi vitát szeretnének elindítani, amelyen az érdekelt felek elmondhatják az érveiket.

Bár már megszületett a döntés a Galvani hídról, a főpolgármester-helyettes azt mondta: a főváros az elmúlt hetekben elkezdte vitatni a szakmai érveket, amelyek a híd forgalomcsökkentő hatását ígérik, és nem biztosak benne, hogy meg kellene építeni.

Korábbi cikkeinkben már megírtuk, hogy ismét felpörgött a budapesti dugódíjvita a Galvani híddal összefüggésben. Karácsony Gergely szerint 400 forintos dugódíj bevezetését tervezi a kormány. Ezt Gulyás Gergely és Fürjes Balázs is cáfolta.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója pedig arról tájékoztatott: a főváros még semmilyen koncepciót nem mutatott be arról, hogy a Galvani hídhoz kapcsolódóan milyen belvárosi forgalomcsillapító intézkedéseket tervez.

Borítókép: Látványterv – UNStudió és a Buro Happold Engineering