A magyar járványügyi adatok kedvezően alakulnak a jogkövető állampolgárok és a járványvédelmi intézkedések betartása miatt – mondta Müller Cecília, országos tisztifőorvos.

Elsősorban a brit mutáns variáció terjedését figyeljük, mivel a környező országokban, és Európában is sok fejfájást okoznak a hatóságoknak a különféle vírusmutációk, helyenként harmadik járványhullámot okozva.

Eddig több mint 146 ezer 995 ezer embert oltottak be, és 9403 fő már a második oltását is megkapta – számolt be az immunizáció állásáról Müller Cecília. Közölte azt is, hogy

a második oltás beadását követően azért nagyobb fájdalmak is jelentkezhetnek, ahogyan a bőrpír, hőemelkedés, esetleg 1-2 napos láz is.

E tünetek enyhítésére paracetamol tartalmú készítményeket javasolnak az orvosok – közölte Müller Cecília. Szerinte ez az erősebb reakció a vakcina hatásosságára utal. Hozzátette a beérkező vakcinaszállítmányoktól függően, de folytatódik az idősotthonokban élők és az ott dolgozók oltása is.

Közölte azt is, hogy a következő két napban összesen 36 270 fő beoltására elegendő Pfizer-BioNTech vakcina érkezik az országba, vasárnapra pedig 9 ezer embernek elegendő oltást ígért a Moderna.

Ugyan az AstraZeneca vakcinája is kapott szükséghelyzeti engedélyt Magyarországon, azonban ez a cég is keveset tud szállítani. (Uniós engedélye még nincs a cégnek. A szerk.) A tisztifőorvos kijelentette, hogy 30, 60, és 90 nap múlva érkezhet meg az egymillió ember számára elegendő 2 millió adag orosz vakcina. Tárgyal a kormány a Sinopharm kínai gyártóval is a vakcinabeszerzésről – jegyezte meg a tisztifőorvos. Újságírói kérdésre válaszolva közölte, minden érkező vakcinatétel minőségét ellenőrzi az NNK.

Fotó: M1 / Médiaklikk Az operatív törzs tájékoztatója 2021. január 25-én.

A vakcinákról szólva Müller Cecília megjegyezte, hogy minden vakcina működik, mindegyik, amit engedélyeztek, hatásos, biztonságos, azonban nincs a világon 100 százalékos védettséget adó oltás.

Az Index kérdésére elmondta 1,775 millióan regisztráltak a vakcinára az interneten, vagy postán küldve a visszajelzést.

Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a tájékoztatón elmondta, hogy

a vendéglátóhelyeket csak akkor lehet kinyitni, ha elég embert beoltottak ehhez.

Amint ez lehetségessé válik, az Operatív Törzs haladéktalanul javasolni fogja a kormánynak az enyhítéseket. Addig is az emberek türelmét kérik.

Az elmúlt hétvégén a maszkviselés kötelezettségének elmulasztása miatt 569 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, így ez idáig összesen 21 368 személlyel szemben jártak el emiatt a korlátozások bevezetése óta.

Ezen belül hatóságok 502 személlyel szemben intézkedtek amiatt, hogy a tízezer főnél nagyobb települések közterületein megszegték a maszkviselési kötelezettséget. Közlekedési eszközökön és várakozóhelyeken 31, üzletekben és bevásárlóközpontokban 36 személlyel szemben intézkedtek a járványvédelmi szabályok megszegése miatt.

A kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, szórakozóhelyre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozások megszegése miatt 781 intézkedést tettek a rendőrök a szabályok bevezetése óta. Ebből az üzemeltető vagy tulajdonos felelőssége 204 esetben volt megállapítható, ezeken kívül további 577 kellett intézkedniük a rendőröknek.

Két vendéglátóhelyet bezártak a hétvégén, így eddig összesen 119 üzlet és szolgáltatási hely bezárásáról döntöttek.

Kiss Róbert arra is kitért, hogy 1471 embert marasztaltak el a kijárási és a közterületi gyülekezési tilalmak megszegése miatt. Összesen 29503 ilyen rendőri intézkedés volt november 4 óta.

A külföldiekre vonatkozó tranzitszabályok megsértése miatt a kijelölt közlekedési korridorokon 184 szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A határzár bevezetése óta összesen 10345 ilyen intézkedés volt.

Végezetül arról is beszámolt, hogy a házi karanténban lévő személyekkel szemben 26 084 helyszíni ellenőrzést végeztek el a hétvégén, illetve 5904 házi karantént rendeltek el, így jelenleg összesen 18 141-en vannak karanténban. 1760-an használják közülük az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást – tette hozzá Kiss Róbert.

Kisebb határvárakozási idővel kell számolni a belépő oldalon a teherforgalomban Családpalota, Röszke és Tompa határátkelőknél (2-2 óra) – közölte az alezredes.

Tavasz óta a járványügyi korlátozások megszegése miatt összesen 520 büntetőeljárást rendeltek el, eddig 100 főt hallgattak ki.

(Bor0tókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. január 25-én. Fotó: M1 / Médiaklikk)