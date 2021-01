Országszerte kidőlt fák akadályozzák a közlekedést

A 26-os főútról nyíló, Putnok és Kelemér közötti útszakaszt korábban lezárták, mert több kidőlt fa is akadályozza a biztonságos közlekedést – közölte az Útinform.

A magyar-szlovén határszakaszon sem békés a helyzet, az M70-es autópályán Tornyiszentmiklósnál a kilépésre várakozó kamionsor három kilométeres. A jelentésből kiderül továbbá, hogy

Az ország északi részén, elsősorban Borsod–Abaúj–Zemplén megyében a szél és a felázott talaj miatt, illetve a hó súlya alatt kidőlt fák, letöredezett faágak nehezítik a közlekedést.

Miskolc–Diósgyőr, Kishuta, Nyíri, Monok, Ózd, Rakaca és Aggtelek környékén, illetve Bükkszentkereszt térségében időszakos korlátozásokra lehet számítani a mellékutakon. Mint megírtuk, Ózd környékén és a Bükkben tíz centiméternél is több hó esett, emiatt akadozik a közlekedés, és több busz is árokba csúszott. Szilvásváradnál ráadásul a hó súlya alatt egy félig kidőlt fa akadályozza a vasúti közlekedést is, egy tűzoltóautó pedig az árokba borult.

A havazás miatt Budapestre és kilenc megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki erre a napra az Országos Meteorológiai Szolgálat.