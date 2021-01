A Honvédkórház egy napon belül több mint tízezer embert is be tud oltani

A Honvédkórházban készen állnak rá, hogy egy nap alatt hatvan oltóponton akár tízezernél is több embert oltsanak be – mondta az Inforádiónak Wikonkál Norbert, az MH Egészségügyi Központ főigazgatója.

A december 29-én megjelent kormányrendelet szerint a fővárosban a Baleseti Központ, az Uzsoki utcai és a Károlyi Sándor Kórház, Kistarcsán a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, valamint a váci Jávorszky Ödön Városi Kórház került a Honvédkórházhoz. Így Wikonkál Norbert személy szerint több mint 4600 ágyas kórházegyüttes egységes gazdálkodásáért, humánpolitikájáért, ellátásáért felel.

Jelentős civil és katonai egészségügyi fejlesztések kezdődtek az MH Egészségügyi Központban, amelynek a koronavírus-járványban is helyt kell állnia. A Honvédkórházban készen állnak arra, hogy egy nap alatt hatvan oltóponton akár tízezernél is több embert oltsanak be