Müller Cecília: Még nincs itt az ideje az enyhítésnek

Lassan halad a védőoltások beadása, világszerte és Magyarországon is. Elmondhatjuk, hogy a járványügyi adataink az utóbbi két hétben kedvezően alakulnak. Ahogyan érkezik a vakcina, a hatóságok úgy hajtják végre az oltások beadását – mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Müller Cecília beszámolt róla, hogy eddig 165 ezer ember beoltására elegendő oltóanyag érkezett Magyarországra, öt Pfizer- és egy Moderna-szállítmányból.

– ismertette a tisztifőorvos. Hozzátette: vasárnap újabb Moderna-szállítmányt várunk, ami további kilencezer ember beoltását teszi majd lehetővé.

Arra törekszünk, hogy minél több oltóanyag érkezzen Magyarországra, hiszen csak így győzhetjük le a koronavírus-járványt. Lassan véget érhet az egészségügyi dolgozók beoltatása, hiszen mások is várnak vakcinára. Persze, vannak olyanok is, akik eddig valamilyen oknál fogva kimaradtak, de őket is be fogjuk oltani