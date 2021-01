Sejtelmes megjegyzést tett Lázár János Orbán Viktorról

Országépítésre vagyok alkalmas, nem az ellenfél megsemmisítésére – mondta Lázár János volt Miniszterelnökséget vezető miniszter, fideszes parlamenti képviselő a 24.hu-nak adott interjújában. A politikus elárulta, ő személy szerint egy országról álmodik, amelyben a politika békét teremt, mert

túl sok éve tart a hatalom megszerzésére irányuló kíméletlen élethalálharc.

Ettől függetlenül ő úgy gondolja, hogy a második és a harmadik Orbán-kormány alatt 2010 és 2018 között országépítés zajlott Magyarországon. Megismételte, amit már többször mondott, vagyis hogy ma is be tudja fejezni Orbán Viktor mondatait, Magyarország felépítését illeti, ő mindig támogatta és támogatni is fogja a Fideszt.

Az irányt tekintve orbánabb vagyok Orbánnál…

– fogalmazott. Beszélt arról is, hogy „minősíthetetlen”, amit a miniszterelnökkel a nyugat-európai politikusok egy része és a baloldali média művel az IMF 2010-es magyarországi kivonulása.

Olyan nincs, hogy csak tűrjük a pofonokat, és nem ütünk vissza. Orbán Viktor állja, és ha kell, adja is. És biztos vagyok benne, hogy amint korrektül kezdenek viselkedni vele, ő is simulékonyabbá válik.

– mondta erről. A kérdésre, hogy Orbán Viktor szeret hátrébb húzni „sztárpolitikusokat”, amilyen Rogán Antal és Navracsics Tibor volt, úgy felelt, az ő „sztárságának” kétségtelenül vége, és amúgy is csak eszközként használta.

Az interjúban Lázár János