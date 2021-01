Anyja kezei között halt meg a Telepy utcában megkéselt fiú

Nem tervez semmiféle vérbosszút annak a ferencvárosi fiatalnak a családja, akit a múlt héten késeltek halálra egy IX. kerületi lépcsőházban.

A nyomozás adatai szerint a 19 éves férfi egy Telepy utcai társasház előtt, egy korábbi vitás ügy miatt keveredett szóváltásba B. Józseffel és a 21 éves K. Antallal. A vita hevében a 19 éves férfi elővett egy gumilövedékes fegyvert, több lövést adott le B. Józsefre és társára, majd bemenekült egy társasházba. Követték a lépcsőházba, ahol B. József késsel megszúrta, majd társával többször megrúgta és megütötte. A két férfi elmenekült a helyszínről, de a budapesti nyomozók néhány percen belül elfogták őket a helyszín közelében, és őrizetbe vették, majd letartóztatták őket.

A gyermekem nem volt bűnöző, sőt még büntetve sem volt soha, mindössze egyszer bírságolták meg gyorshajtás miatt. Az is elterjedt róla, hogy drogos, de ez sem igaz, a boncolás is kimutatta, hogy nem volt kábítószer a vérében. Becsületes életet élt, raktárosként dolgozott, a szabadidejét pedig élete párjával töltötte. A késelés előzménye annyi volt, hogy a testvére az előző nap a benzinkúton összeveszett ezekkel az emberekkel, és őt akarták megkeresni, nem is Csabát. Sajnos a másik fiam ezt nem mondta el nekünk, így Csabikám nem készülhetett fel a támadásra