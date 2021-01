Kuncze Gábor: A Covid nem finom!

Hosszú idő óta először vett részt stúdióbeszélgetésen Kuncze Gábor. A politikus az ATV Civil a pályán című műsorának volt a vendége, és ott mondta el, hogy a vírusfertőzést követően most már jól van, de úgy fogalmazott:

nekem kicsit jobban sikerült belemártanom magam a Covidba.

Az ATV műsorából az is kiderült, összesen két hónapig ápolták kórházban, ebből három hetet az intenzív osztályon. Ez idő alatt előfordult, hogy a tüdeje 80 százaléka nem működött, de lélegeztetőgépre nem volt szüksége. A vírust nemcsak ő kapta el, hanem a felesége is átesett a betegségen. A politikus, ahogy akkor az Index is beszámolt róla, nagyon hálás az egészségügynek.

A minket ápoló orvosok és asszisztensek tudják a dolgukat! Köszönet nekik! Köszönjük az aggódást, és vegyétek fel a maszkot! A Covid nem finom!

Nem csak Kuncze Gábor az egyetlen, aki hálás a magyar egészségügy kiváló szakmai és odaadó munkájáért.

Trokán Péter életét a László-kórház orvosai mentették meg. Még az Index oldalán számolt be arról, hogy a Szent László Kórház fertőzőosztályán mutatták ki a vírust, és ott is gyógyították meg a 74 éves színészt.

Nagyon magas szintű orvosi munka folyik a Szent László kórházban, emberfeletti teljesítményt nyújtanak az orvosok és az ápoló személyzet. Szinte megállás nélkül dolgoznak, mégis empatikusak, nyugodtak, kedvesek a betegekkel.

– mondta a már gyógyult színész.

Majka kórházban töltött napjairól folyamatosan tudósította a rajongóit. Karanténnaplójában lehetett nyomon követni a betegség lefolyását. Látni lehetett azt is, ahogy a nővérek ellátták és segítették a zenész gyógyulását.

Csepel polgármestere, Borbély Lénárd szintén ősszel kapta el a vírust, és ugyan bízott abban, hogy nem szorul kórházi ellátásra, végül mégis be kellett feküdnie, sőt légzéstámogatásra is szorult. Közösségi oldalán, miután hazatért, ezt írta:

Az intenzív gyógyszeres kezelés nagyon sokat segített. Nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen az ápoló nővérek és az orvosok segítségét és kedves ellátását! Óriási munkát végeznek, nagyon nagy tisztelet jár nekik.

A 39 éves politikus hozzátette, minden hétköznap sportol, hétvégén biciklizni jár, emellett vitamint szed.

Nem tud elég hálás lenni

az odaadó munkájukért a Szent László Kórház orvosainak és ápolóinak Pikó László, Józsefváros polgármestere. A kerület vezetője saját beszámolói szerint oxigént kapott, emellett egy kísérleti gyógyszerrel és szteroiddal is kezelték.

Kiemelten köszönte meg a fiatal, okos és gyors döntéseket hozó orvosoknak, a kedves nővéreknek, gyógytornászoknak, a pszichológusnak, a munkatársaknak a munkáját Aradszki András,

hiszen nélkülük nem tudtam volna legyőzni ezt az alattomos és veszélyes vírust.

Több mint 50 nap után adott életjelet magáról intenzív kórházi osztályon lévő ellátása alatt. A KDNP még novemberben egy közleményben jelentette be, hogy képviselőjük, Aradszki András, az Országgyűlés jegyzője megfertőződött a koronavírussal, és emiatt kórházi ellátásra szorul. A parlamenti képviselő állapota egyik napról a másikra súlyosbodott, intenzív osztályra került.

Zokogva köszönte meg az orvosoknak és ápolóknak Delhusa Gjon,

hogy kigyógyult a koronavírusból. Tavaly októberben kapta el a fertőzést a zenész, aki videóban mondott köszönetet a kórház dolgozóinak.

Jól vagyok, ma kapom a zárójelentésemet. Nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani az itt dolgozó Covid-osztály dolgozóinak.

Bejelentkezése közben folyamatosan a könnyeivel küszködött.

Az Edda frontemberét, Pataky Attilát, és annak zenésztársát, Gömöri Zsoltot is megfertőzte a vírus. Mindketten még szeptemberben kerültek kórházba. A zenész nyolc kilót fogyott a betegsége alatt. Miután felgyógyult, azt mondta, hogy

nagyon hálás a Szent László Kórház dolgozóinak is.

Szeptemberben még úgy nyilatkozott az RTL Klubnak, hogy hiába gyógyul a teste, a lelke még mindig háborog, hiszen reszket mindenkiért, az egész családjáért, az országért, és azokért is, akik fájdalomban élnek.

(Borítókép: Majka, Kuncze Gábor és Pataky Attila. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet, Szécsi István / Velvet, Bődey János / Index)