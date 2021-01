Király Viktor Grammy-díjas szeretne lenni

A terveiről Soós Dávidnak beszélt a Lead Yourself interjúsorozat keretén belül. Az üzleti mentornak azt is elárulta, hogy nem Amerika hiányzott neki, hanem elismerésre vágyott.

Igazából mindegy, hogy hol kapod meg a figyelmet. Az én lelkemnek bőven elég, hogy itt az emberek ismernek, szeretnek, elismerik a munkásságom. Persze, nem azt mondom, hogy itt meg is állok. Van egy merész álmom: szeretnék Grammy-díjat kapni. Másoknak is sikerült már, nekem miért ne menne? Főleg, ha az ember sokat dolgozik érte, akkor semmi sem lehetetlen. Most valami amúgy is elindult, nemzetközi szinten is. A legendás francia DJ, Bob Sinclar kiadta a legújabb dalomat. Nagyon a magáénak érzi, minden nap posztol róla, figyel rá, és ez már jó irány. Most azért izgulok rendesen, hogy megfeleljek neki