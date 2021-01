Interjúsorozatot készített a Blikk a koronavírus elleni védekezés első vonalában dolgozókkal, akik maguknak is beadatták a Covid elleni vakcinát.

Pappné Huszár Erika, a Szent László és Szent István Kórház intenzív osztályának vezetőápolója mindennapos megrendítő tapasztalatairól számolt be a napilapnak.

Nem tudjuk, hogyan fogunk meghalni, de így senki nem szeretne. Ha a kinti létben élő emberek látnák nap mint nap, hogy ezek a betegek hogyan halnak meg, küszködve a levegővétellel, gyakorlatilag megfulladnak, bár ez nagyon kemény szó. A kollégáimat is motiválja az oltásra, hogy nem így kell meghalni

– hangsúlyozta a vezetőápoló, aki szavait megerősítette Szűtsné Bárdos Gyöngyvér, a Szent László Kórház vezetőápolója is, akit szintén kollégái győztek meg, hogy oltassa be magát.

Azt mondták, gondoljak arra: ha most megkapom az oltást, és nem fertőződöm meg, lehet, hogy van hátra jó 5 évem. Ha viszont megfertőződöm, akkor van hátra két rossz hónapom. Innentől nincs miről beszélgetni az oltással kapcsolatban

– jelentette ki a a Szent László és a Szent István Kórház telephelyi ápolóinak a vezetője, aki arról is beszélt, hogy szakképzett egészségügyi személyzetből még „békeidőben” is hiány van Magyarországon, nemhogy ilyen súlyos járvány idején. A két kórházban osztályok átcsoportosításával tudtak szakápolókat, segédápolókat, kisegítő dolgozókat a Covid-osztály rendelkezésére bocsátani, de 70–80 fős segítséget kaptak más intézményekből odavezényelt egészségügyisektől is.