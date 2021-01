Lázár János: Politikai vandálok sem tudnak kárt tenni a tram-trainben

A hódmezővásárhelyiek a tram-trainnel megfogták az Isten lábát, és az évszázad üzletét kötötték meg – jelentette ki Lázár János a 15 éve megálmodott fejlesztésről a Rádió 7 Közös nevező című szerdai műsorában. Arra a kérdésre, hogy mikor lehet utazni a vonalon, azt válaszolta az országgyűlési képviselő, hogy ez még néhány hónap múlva lesz lehetséges, mert először a tesztutakon kell a járműveknek teljesíteniük, de őszre szerinte már biztosan indulhat a tömegforgalom. Hozzátette, járművenként mintegy 200 utas tud majd Hódmezővásárhely és Szeged között utazni.

Lázár János a biztonság kedvéért megnyugtatta az hódmezővásárhelyieket, hogy a villamos „vandálbiztos” lesz. Azt mondta, hogy sem a vandálok nem tudnak majd benne kárt tenni, sem pedig a „politikai vandálok”. Az országgyűlési képviselő utóbbival arra utalt, hogy Hódmezővásárhelyet most, mint mondta, olyan „politikai vandálok vezetik”, akik csak pusztítanak és rombolnak, de leszögezte, hogy a tram-traint nem fogják tudni még ők sem tönkretenni.

A traim-traint egyébként egy héttel ezelőtt mutatták be a sajtónak. Az eseményen az Index is ott volt, erről készült tudósításunkat itt olvashatja el. Ebben a videóban pedig a többi között arról beszélt lapunknak Lázár János, hogyan lehet pár év múlva Szabadkára is eljutni a vasút-villamossal.

8 Galéria: Bemutatták az ország első vasút-villamosát Fotó: Sóki Tamás / Index

Lázár János egyébként mindenkit a koronavírus elleni védőoltás felvételére buzdít, mivel a tömeges átoltottság eléréséig nem lehet enyhíteni. Orbán Viktor miniszterelnök is mondta a múlt héten, hogy addig nem lehet lazításra számítani, amíg nem kezdik tömegesen beoltani az embereket.