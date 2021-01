Eddig 5200, többségében orvosi és egészségtudományi egyetemi hallgató vett részt a a koronavírus-járvány elleni védekezésben – közölte Schanda Tamás az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára kiemelte, hogy ezek a hallgatók kivették részüket a pedagógusok és a kormányhivatali dolgozók szűréséből, csaknem ezer fiatal dolgozik és dolgozott 64 különböző kórházban.

Hozzáfűzte, hogy csak az Országos Mentőszolgálat kötelékében eddig összesen 17 757 műszakban teljesített szolgálatot 2200 fiatal, és többek között a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem a Szegedi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem és a győri Széchenyi Egyetem hallgatói láttak el feladatokat.

Arról is beszélt, hogy további egyetemek, mint a Corvinus vagy a BME, az ELTE és a PPKE hallgatói és diákjai egyéb adminisztratív, akár sofőri feladatokban vették ki a részüket a feladatokból és járultak hozzá a vírus elleni védekezéshez.

Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook Schanda Tamás

Hétköznaponként átlagosan 200-250 egyetemi hallgatót tudnak bevonni a védekezésbe – folytatta a politikus –, hétvégén is körülbelül 100 hallgató áll csatasorba az OMSZ-nél. Hatalmas köszönet illet őket, főleg, hogy most, vizsgaidőszakban is segítik a védekezést.

TERMÉSZETES, HOGY AZ ELVÉGEZETT MUNKÁJUKÉRT A JÁRULÉKMENTES FIZETÉS ÉS ÖSZTÖNDÍJ MELLETT KREDITEKET IS KAPNAK. A VIZSGAIDŐSZAKOT KÉT HÉTTEL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK, ÍGY A TANULMÁNYAIKAT IS TUDJÁK FOLYTATNI.

Az egyetemek saját forrásból is nyújthatnak kompenzációt a hallgatóknak. Pár évvel az érettségi után példamutató, felelős polgárai Magyarországnak.

Le a kalappal előttük és köszönjük a munkájukat és a továbbiakban is számítanak rájuk

– méltatta a szerepüket Schanda Tamás.