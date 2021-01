Szabó Szabolcs újabb párttal próbál szerencsét

Kedden délelőtt egy Facebook-videóban jelentette be Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, hogy pártja Szabó Szabolcsot, Csepel-Soroksár független parlamenti képviselőjét kívánja indítani a 2022-es országgyűlési választásokon. Szabó egyelőre csak jelölt, mert az ellenzéki összefogás pártjai közül csak a Momentum állt be mögé. Amennyiben más aspiráns is felbukkan az ellenzéki oldalon, úgy előválasztáson dőlhet majd el a közös jelölt személye.

A bejelentés nem meglepő, hiszen a független parlamenti képviselő régebb óta működik együtt politikai ügyekben a Momentummal. Bár nem tagja a pártnak, de tavaly novemberben formálisan is stratégiai szövetséget kötött Szél Bernadett és Hadházy Ákos képviselőtársaival együtt a Momentummal.

Amerre a Szél fúj

Szabó 2014-ben lett először parlamenti képviselő Budapest 17. számú egyéni választókerületében, akkor a Bajnai Gordon-féle Együtt színeiben úgy szerzett mandátumot, hogy pártja együtt indult a Párbeszéddel, a szocialistákkal és a Demokratikus Koalícióval. A választáson végül néhány száz szavazattal sikerült legyőznie a Fidesz–KDNP-s Németh Szilárdot.

2018-ban szintén az azóta már megszűnt Együtt támogatásával indult a választáson, ahol ismét sikerült megvernie Némethet. Az MSZP itt már nem lépett választási szövetségre az Együtt-tel, ők Bangóné Borbély Ildikót indították el, ő azonban végül visszalépett Szabó javára. Hasonlóan járt el az LMP-s Tenk András és a momentumos Dukán András is.

Szabó pártja megszűnése után az LMP frakciójához csatlakozott, ahonnan néhány hónappal később együtt távozott Szél Bernadett-tel. A független országgyűlési képviselők az LMP-ből szintén távozott Hadházy Ákossal hármasban alakítottak tavaly novemberben frakciónak nem minősülő képviselőcsoportot, rajtuk keresztül került munkakapcsolatba Fekete-Győr Andrásékkal is.