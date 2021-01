Vasárnapig több mint ezernyolcszáz szociális intézménybe jut el a vakcina

Országosan 1845 szociális intézménybe jut el a koronavírus elleni vakcina a következő három napban – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a II. kerületi Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonban, ahol péntek reggel elkezdődött az intézmény gondozottjainak és dolgozóinak beoltása.

Fülöp Attila hozzátette: az oltóanyag idősotthonokba, fogyatékos otthonokba, pszichiátriai és szenvedélybeteg-otthonokba jut el, és az előzetes jelentkezések alapján hatvanezer embert fognak beoltani vele.

Eddig ezekben az intézményekben a védőeszközt alapvetően a maszk, az overall jelentette, most viszont a leghatékonyabb védelem, a vakcina érkezik – mutatott rá. Megfogalmazása szerint a vakcina beadása a bentlakók, a dolgozók és a hozzátartozók számára is biztonságot és megnyugvást fog jelenteni.

Az államtitkár kiemelte: a kormányhivatalok biztosítják, hogy minden intézménybe eljusson a vakcina, ahova kérték. Több mint 220 telephelyre már csütörtökön megérkezett az oltóanyag, a fennmaradó intézményekbe pedig a következő három napban juttatják el – fűzte hozzá.