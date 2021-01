A bajba jutott vendéglátósokon viccelődött Kósa Lajos

Bár Kósa Lajost a Nemzeti Oltóanyaggyár miatt hívták meg a Debreceni Televízió műsorába, sikerült vakcinaszakértőként is fellépnie, nem beszélve arról, hogy aztán a bajba került vendéglátósokon viccelődjön. A Fidesz országgyűlési képviselője hétvégén írt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel egyeztetve, és az operatív törzs ajánlásával Debrecenben oltóanyaggyárat hoznak létre.

Kósa Lajos a műsorban azt mondta, az oltóanyaggyár létrehozását a koronavírus indokolta. Úgy véli, logikus döntés volt, ahogy fogalmazott, a koronavírus nem az első és nem is az utolsó járvány, ami miatt oltani kell. Azt is elmondta, hogy Budapest és Debrecen között dőlt el, hol legyen az intézmény, de végül utóbbi mellett voksoltak. Úgy saccolja, 2-3 év lesz, mire érdemi munka folyhat az oltóanyaggyárban.

A vendéglátósokról azt mondta, megérti őket, és azt is, hogy türelmetlenek, mert az egzisztenciájuk múlik rajta, de nem javasolja nekik a nyitást, mert a szabályok szerint ez tartós bezáráshoz vezetne. Ráadásul hiába nyitnának ki, vendégük se lenne – vonta le konzekvenciát, majd hozzátette, ő optimista, és vannak azért jó hírei is a szektor munkásainak.

A magyar emberek márciusban is nagyon éhesek lesznek és szeretnének sört inni meg elmenni a barátaikkal jó konyhájú vendéglőkbe, és ott jól érezni magukat. És ki is van éhezve a piac, tehát szerintem lesz egy erős felfutás. De a viccel félretéve, egy kicsi kitartás kell még most, felrúgni a rendet semmi értelme nincsen

– fogalmazott Kósa Lajos.

A vendéglátósok körében egyébként egyre nagyobb a feszültség. Nehezen viselik a korlátozó intézkedéseket, amelyet az Orbán-kormány március 1-jéig meghosszabbított. Február 1-jére tömeges nyitást terveznek, mert úgy vélik, kilátástalan a helyzetük, ráadásul a kormány a novemberre ígért bértámogatásokat még mindig nem fizette ki nekik.

Kósa Lajosnak egyébként több meredek kijelentése is volt a tévéinterjúban. Közülük az egyik, amikor az oltóanyagokról elmélkedett, és egy váratlan pillanatban azt mondta, hogy a skarlát (vörheny) ellen is van már védőoltás, pedig a betegség ellen valójában nem létezik oltóanyag. Ezt a betegséget egy baktérium okozza, főként gyerekeket támad, és akár súlyos szövődményei is lehetnek. Aki megfertőződik vele, antibiotikummal kezelik.