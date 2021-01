Itt a levél, amelyet a háziorvosok kaptak a legidősebbek beoltásáról

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) számít a háziorvosokra abban is, hogy nemcsak beoltsák, hanem értesítsék is az időseket – áll abban a levélben, amit pénteken a NEAK valamennyi háziorvosnak elküldött

A levelet megszerző hvg.hu szerint az is kiderül például, hogy a védőoltást február 4. és 7. között adják majd be a legidősebbeknek. A cikkben arról is írnak, hogy 1800 háziorvosi szolgálatnál összesen 18 ezer időskorúnak adnak majd be koronavírus elleni védőoltást.

Az oltakozás az információk szerint február 4-én csütörtökön kezdődhet meg, és február 7-én, vasárnap zárul.

A Moderna vakcinákat a házorvosok majd a megyei kormányhivatalok járási hivatalainál vehetik át, illetve kiválaszthatnak hat embert, akiket betegszállító visz majd a megyei kórházi oltóközpontba, ahol viszont nem a Moderna, hanem a Pfizer vakcináját kapják meg.

A levéllel egyidőben az e-Jelentés rendszeren keresztül elküldték a háziorvosoknak azoknak listáját is, akik már regisztráltak az oltásra, amely egyébként egy prioritási sorrend is – ez életkor szerinti –, amelyet a háziorvosoknak követni kell a páciensek értesítési és oltási sorrendjében is.

Írnak arról is, hogy ha megmaradna néhány vakcina, annak visszaszállítására nincs lehetőség, a hűtési időn túl pedig azokat már nem szabad felhasználni. A levélben arra is kérik a háziorvosokat, hogy figyeljék, hogy az idősek hogyan reagálnak az oltásra, illetve, ha esetleg „nem kívánatos oltási reakció lép fel”, jelezzék a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek.