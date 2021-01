Reagált az orvosi kamara a kínai vakcina engedélyezésére

Közleményt adott ki a Magyar Orvosi Kamara az oltások bevizsgálásának, engedélyezésének és forgalomba hozatalának változásával kapcsolatban.

Mint megírtuk, Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) kiadta az engedélyt a Sinopharm kínai vakcinájára.

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége nem sokkal a sajtótájékoztató után közleményt juttatott el az MTI-hez, melyben arra hívja fel a kormány és az illetékes hatóságok figyelmét, hogy

az oltások iránti szakmai és lakossági bizalom erősítése érdekében az OGYÉI a továbbiakban is csak a gyógyszerbiztonsági szabályokat transzparensen követve, az Európai Gyógyszerügynökség szabályainak is megfelelő bevizsgálás után engedélyezze a készítmények forgalomba hozatalát annak érdekében, hogy azokat orvoskollégáink is jó lelkiismerettel, szakmai meggyőződéssel ajánlhassák és adhassák be.