Portfolio: Május körül már fel lehet oldani a korlátozásokat

Elméletileg május elejére elérhető Magyarországon a 60 százalékos, a hónap közepére pedig a 70 százalékos átoltottsági arány a koronavírus ellen. A nyájimmunitás eléréséhez ezeket a tartományokat jelöli meg sok kutató, így tehát kora nyártól feloldhatónak tűnnek az országos szintű korlátozások – derül ki a Portfolio számításaiból, amelyek már figyelembe veszik a péntek délután bejelentett kínai vakcinaszerződési adatokat is.

A cikkben hangsúlyozzák, hogy még óriási a bizonytalanság, mert akár előbb is feloldhatja a kormány a korlátozásokat – legalábbis a beoltottak körében –, de később is, ezek mellett sok múlik azon is, hogy mikor mennyi vakcina érkezik az országba, és az sem elhanyagolható, hogy a lakosság mennyire hajlamos oltakozni.

Az Orbán-kormány a közös uniós vakcinabeszerzési programból összesen 19,7 millió adag vakcinát kötött le. Ezzel a mennyiséggel 9,87 millió embert lehet beoltani.

A cikkben több forgatókönyvet is felvázolnak, ebből az első alapján – ha nem élne a kormány az orosz és kínai beszerzés lehetőségével – július közepére érhetnénk el a 6 millió főnek elegendő adagot, ami a 9,8 milliós lakosság 60 százalékának beoltásához lenne elegendő, ez pedig a minimálisan szükséges arány a nyájimmunitáshoz.

Ezzel szemben viszont a helyzet az, hogy a kínai és az orosz vakcinákkal az, hogy beolthassanak hatmillió embert, a Portfolio becslései szerint akár már májusra is elérhetők.