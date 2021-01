Maradnak az adatforgalmi kedvezmények

Visszavonásig fenntartják a magyarországi mobilszolgáltatók az adatforgalmi kedvezményeket a távoktatás támogatásához, egyes meghatározott oldalak látogatása nem csökkenti az előfizetők adatkeretét – tájékoztatták az MTI-t a szolgáltatók.

A Telenor Magyarország arról tájékoztatott, hogy a március 1-jéig meghosszabbított járványügyi korlátozások idejére marad a főbb oktatási oldalak díjmentes elérése. Ezt az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) egyeztetve a Telenor hálózatán tavaly november 27-től tették elérhetővé a koronavírus-járvány miatti vészhelyzeti intézkedések idejére.

A Magyar Telekomnál a távoktatás és a minőségi időtöltés érdekében a mobilinternet-szolgáltatást használó havidíjas és Domino, továbbá meghatározott üzleti előfizetések esetén 2020. november 20-tól visszavonásig a mobilinternet-szolgáltatás használatakor egyes meghatározott oldalak látogatása nem csökkenti a díjcsomagokban foglalt adatmennyiséget.

A Vodafone is meghosszabbítja a digitális oktatást támogató kedvezményeket. Közölték: tavaly márciusban, a pandémia első hullámának küszöbén a Vodafone Magyarország folyamatosan vezette be azokat a kedvezményeket, intézkedéseket, melyekkel a lakosságot – ezen belül is a pedagógusokat és a családokat – segítették a rendkívüli helyzetben. A digitális oktatás támogatása érdekében adathasználat nélkül tették elérhetővé az ügyfelek számára a legfontosabb oktatási forrásokat tartalmazó weboldalakat, applikációkat, illetve a Vodafone Magyarország Alapítvány Vodafone Apptár nevű androidos applikációját.