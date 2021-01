Hamarosan megszólal Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. A szokásos, 07:30-kor kezdődő miniszterelnök interjúban a hét legfontosabb eseményeiről számol be a miniszterelnök, így a vakcina beszerzésről, a járványügyi korlátozásokról, az ukrán-magyar helyzetről; vélhetően a koronavírus napi adatait is a miniszterelnök ismerteti majd.

A koronavírus-járvány miatt tavaly novemberben vezetett be szigorú korlátozásokat a magyar kormány, amelyek azóta is érvényben vannak. Ezek írják elő többek között:

az este 8 és reggel 5 óra közötti kijárási tilalmat,

a maszkviselésre vonatkozó szabályozást (az önkormányzatok lehetőséget kaptak annak szabályozására, hogy a hozzájuk tartozó közterületeken előírják-e a maszkviselési kötelezettséget),

a közterületi csoportosulások, gyülekezések tilalmát,

az egyes üzletekre, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre vonatkozó nyitvatartási és tartózkodási tilalmat.

Az ország teljes népességéhez képest viszonylag kevés embert sikerült eddig beoltani. Orbán Viktor a múlt héten, a Kossuth rádiónak adott interjújában azt mondta, hogy a jelenlegi helyzetben még nem jöhetnek szóba a lazítások. Ugyanezt az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján Müller Cecília is hangsúlyozta.

Az egy héttel ezelőtti interjúban a miniszterelnök kiemelte: aznap reggeli az operatív törzs ülésén arról is szó esett, hogy be lehet-e oltani az érettségizőket és tanáraikat, hogy esetleg visszatérhessenek az iskolába, és felkészülhessenek ott a vizsgákra. Elmondta továbbá, hogy a kormány dolgozik azon is, hogy legyen valamilyen igazolvány, amely arról szól, hogy akik már beoltották magukat vagy átestek a fertőzésen, azok nagyobb szabadságot kapjanak.