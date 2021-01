Szél Bernadett csalásokról beszél, a Fidesz szerint tiszták lesznek a választások

– mondta Szél Bernadett a HVG-nek adott interjújában.

A független országgyűlési képviselő az Index ezzel kapcsolatos kérdésére kifejtette,

Szél több példát is említett az előző választásokról:

2018-ban láncszavazásra utaló nyomokat találtam, de olyan is történt, hogy az egyik település alpolgármestere kapucnis pulóverben lejárató szórólapokat dobott be a postaládákba, amelyeken az állt, hogy én hány menekültet akarok a környező településekre hozni. Az ilyen lejáratások esetén azonnal lépnünk kell. Olyan is előfordult, hogy rosszul számolták össze a nemzetiségi szavazatokat, valamint arról is kaptam jelzéseket, hogy kora délután, a helyi fideszesek ideges telefonálgatását követően kisbuszokkal vitték az embereket szavazni.