Koronavírus: nincs számottevő változás az adatokban

1370 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 366 279 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 89 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 463 főre emelkedett – írják a koronavirus.gov.hu oldalán szombaton.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 259 555 fő, az aktív fertőzöttek száma 94 261 főre csökkent. 3582 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 264-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 198 283 fő kapott oltást, közülük 49 606 fő már a második oltását is megkapta.

Egy nappal korábban 1459 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 364 909 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 374 főre emelkedett.

Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, csütörtöktől már az idősotthonokra, bentlakásos szociális intézményekre összpontosulnak az oltások, majd a védőoltásra regisztrált legidősebbek következnek jövő héten, őket a háziorvos fogja keresni – olvasható a kormányzati tájékoztató honlapon.

A korlátozó intézkedéseket egyébként az Orbán-kormány március 1-ig meghosszabbította. A miniszterelnök korábban hangsúlyozta, hogy lazításokra addig nem is nagyon lehet számítani, amíg nem kezdik tömegesen oltani a lakosságot. Orbán Viktor tegnap a Kossuth rádióban is megerősítette, hogy a jövő hét elejétől megkezdik azoknak az oltását is, akik regisztráltak.

A koronavírus elleni vakcina továbbra is ingyenes és önkéntes, de érdemes rá regisztrálni. Ezt a vakcinainfo.gov.hu oldalon még mindig meg lehet tenni.

Tegnap Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország két és fél millió ember beoltását lehetővé tevő, ötmillió adag koronavírus elleni oltóanyagot vásárol a kínai Sinopharm vállalattól. A szállítás négy szakaszban, négy hónap alatt történik. Szintén nagy mennyiségű orosz vakcina vásárlásáról tett bejelentést korábban a külgazdasági és külügyminiszter, eszerint kétmillió adag Szputnyik V oltóanyag érkezik Oroszországból.

(Borítókép: Oltáshoz előkészített Pfizer–BioNTech koronavírus elleni vakcina a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban 2021. január 23-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)