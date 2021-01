Szarházinak nevezte a PTE vezetőit a kulturális bizottság elnöke

Röviden és tömören nyilvánított véleményt Horváth Tamás pécsi önkormányzati képviselő (Mindenki Pécsért–Öt Torony–Párbeszéd-frakció), kulturális bizottsági elnök a PTE pénteken megszavazott modellváltása miatt.

Szarháziak! (PTE, 2021. január 29.)

– fogalmaz Facebook-bejegyzésében a politikus.

Korábban az Index is írt róla, hogy a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és oktatói is elutasítják a modellváltást. Úgy tűnik, nincsenek teljesen egyedül, kiállt mellettük Nemes Balázs momentumos képviselő is.

Január elején a PTE vezetése és a dékáni kar tájékozódó megbeszélést folytatott Bódis József államtitkárral a modellváltási folyamatról. Az egyetem vezetése kinyilvánította, hogy az egyetem vezetése, valamint a dékáni kar közösen fognak döntést hozni a tárgyalási folyamat megkezdéséről és annak módjáról.

