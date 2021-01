Baleset érte Reviczky Gábort, már az fáj neki, ha tüsszent

Fájdalmat érez, amikor köhög, vagy az orrát fújja Reviczky Gábor – írja a Bors. Hozzáteszik, hogy a színészt nem a vírus támadta meg, hanem

eltörte a bordáját.

A 71 éves Reviczky Gábor a lapnak elmondta, hogy egy rossz mozdulattal kezdődött a kálváriája, ami miatt eltört a bordája, és ezt kezdetben még egész jól is viselte, de valamit csinált magával az éjszaka folyamán, ami miatt aztán arra ébredt, hogy iszonyatosan fáj neki, ha köhög, vagy fújja az orrát. A színészt persze az is aggasztja, hogy így hogy tud majd színpadra állni, de az egészségével kapcsolatban még azt is elmondta a Borsnak, hogy amint lehet, beoltatja magát koronavírus elleni vakcinával, és

bár tart a mellékhatásoktól,

más kiutat nem lát a jelenlegi helyzetből.

„Ha van is egy kis mellékhatás, az nem olyan súlyos, mint ha elkapnánk a vírust, ezért jobb a biztonság” – összegezte a színész.