Vasszigorral sújt le az Orbán-kormány a lázadó vendéglátósokra

Szigorúbb büntetésre számíthatnak a vendéglátósok, ha megszegik a korlátozó intézkedéseket, és ennek ellenére az elviteles nyitva tartáson túl helyben fogyasztásra is kinyitnak – ez derül ki a szombat éjjel megjelent Magyar Közlöny legfrissebb számából.

Ha valaki helyben fogyasztásra kinyitná az üzletét, a rendőr vagy a katona az üzletet hat hónapra ideiglenes bezárathatja. Ha viszont az üzemeltető ennek ellenére is nyitva tartja üzletét, tehát újból szabályt szeg, akkor egy évre is bezárhatják az üzletét, de akár a teljes vendéglátói tevékenységtől is eltilthatják.

Eddig száz ezer forinttól egymillió forintig terjedő bírság kiszabására volt lehetőség, valamint 1 naptól legfeljebb 1 évig tartó ideiglenes bezáratásra.

Tovább szigorított az Orbán-kormány aazt is, hogy a kötelezettségszegés megállapítása és a büntetés kiszabása után a vendéglátóegység vezetője vagy az éttermet működtető cég tagja személyesen vagy más cég tagjaként nem végezhet vendéglátói tevékenységet. Ha a tiltás ellenére ezt mégis megteszik, és a rendőrség erről értesül, akkor

az üzemeltetőt egymilliótól ötmillió forintig terjedő bírságra büntethetik.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeleteket is módosította a kabinet, ami azt jelenti, hogy a bértámogatási intézkedések is tovább fennmaradnak.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt mondta, hogy megérti a vendéglátósok helyzetet, mégis türelmet kér tőlük. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egyébként ígéretet tett arra, hogy a lazításokat a vendéglátóhelyekre vonatkozó korlátozások enyhítésével kezdik majd.

A korlátozó intézkedéseket egyébként az Orbán-kormány március 1-jéig hosszabbította meg, és nem is tervezi visszavonni azokat, amíg nem csökken jelentős mértékben a fertőzöttek száma, vagy nincs annyi vakcina, hogy tömegesen oltsák a lakosságot.