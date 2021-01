2020 augusztusában a Momentum TizenX nevű ifjúsági tagozata ötlete volt, hogy jachtparkolót fessenek fel a külügyminisztérium elé. Köztük volt az a 17 éves fiatal is, akinek édesapja a 444-nek azt mondta, „már a rendőrségen megfenyegették a gyámhatósággal” őket.Megkérdezték tőle azt is, melyik iskolába jár a fia, hogy gyámhatósági eljárást is indíthassanak ellene.

A fiú mint mondta nem rongálás volt a cél, hanem véleményt akartak nyilvánítani, ha előbbit szerették volna, akkor nem vízzel lemosható festékkel mentek volna a külügy elé – részletezte az akció hátterét. Ennek ugyanis apropója az volt, hogy a külügyminszter Szíjj László adriai luxusjachtján nyaralt, és közben irodai fotókat posztolt onnan a közösségi oldalára.

Mint ismert, a festés után a fiatalok a Kossuth tér felé sétáltak. A Parlament környékén a rendőrök kiszúrták a náluk lévő sablont, leigazoltatták őket. A fiatalok végül mindent bevallottak, a járőrök rutinból felvették az adataikat, majd mindenki hazament. Szeptemberben meg váratlanul kaptak egy idézést.

A jachtparkoló felfestést egyébként a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. távolította el, és ahogy a rendőrségi kihallgatáson a fiatalok megtudták, ennek költsége 4500 forint volt.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság meghallgatás nélküli eljárásban szándékos rongálással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt figyelmeztetésben részesítette a momentumos aktivistákat. Az akció idején ketten fiatalkorúak voltak, de az elsőrendű vádlott azóta betöltötte a 18. életévét, ezért a gyámügyi védelembe vételi eljárást csak a 17 éves fiúnál kezdeményezték. Hogy ez pontosan mit jelent, vagy hogy elvehetik-e fiút a szüleitől, azt még a család sem tudja.

