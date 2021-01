Jön az ónos eső, egy megyére narancssárga riasztást adtak ki

Első- és másodfokú figyelmeztetést is kiadott az ónos eső veszélye miatt vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Fotó: met.hu

Csongrád-Csanád megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést, mivel ott tartós, többórás ónos eső várható. Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Hajdú-Bihar megyére egyelőre csak elsőfokú figyelmeztetés vonatkozik. Az esti órákban délen, délkeleten továbbra is kialakulhat ónos eső, elsősorban Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében, majd hajnaltól már északabbra is, Békés és Hajdú-Bihar megyében. Helyenként pár tized milliméter, néhol 1 milliméter feletti mennyiség is összegyűlhet.

Az ónos eső mellett havazásra is figyelmeztetnek a meteorológusok Baranya, Somogy és Zala megyében, míg Baranya, Somogy és Veszprém megyében hófúvás veszélye miatt fújtak riadót. Azt írják, hogy estig további maximum 5 centiméter olvadozó, vizes, tapadó hó várható, főleg a Dél-Dunántúlon. Az élénkülő, erősödő északkeleti szél a Bakonyban, a Dél-Dunántúlon helyenként hordhatja a havat.

A havas, csúszós utakon máris több helyen történtek balesetek, az M5-ös autópályán, Kecskemét határában például három autó ütközött össze. Egy román rendszámú autó Szeged felé haladt, amikor megpördült, és így másik két kocsinak is nekiütközött. A három járműben összesen nyolcan utaztak, szerencsére senki nem sérült meg. A hatóságok mindenesetre fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.