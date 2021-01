Február 12-én utalják bankon keresztül a 13. havi nyugdíj egy részét, a postai kézbesítés csak ez után indul, de két héten belül mindenki megkapja a pénzt – idézi az MTI Tállai Andrást, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkárát, aki a Magyar Nemzetnek nyilatkozott.

A 13. havi nyugdíj első lépésének visszaépítése következik februárban, ez a januári nyugdíj 25 százalékával egyénértékű juttatás.

– tért ki a részletekre Farkas András nyugdíjszakértő, vagyis 2024-től épül vissza a 13. havi nyugdíj teljes összege.

Tállai András tájékoztatása szerint a negyedhavi összeg kifizetése 77–78 milliárd forint, összesen ennyi pénzt kap a nagyjából 2,1 millió nyugdíjas. Rajtuk kívül további négyszázezer nyugdíjszerű ellátásban részesülő is kézhez kapja a 13. havi idei évre eső ellátását, részükre további több mint tízmilliárd forintot juttat el a kincstár.

A februárban külön juttatásként érkező összeg jelentős különbségeket mutat nyugdíjasonként - hívta fel a figyelmet Farkas András szakértő. Elmondta, a rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint nem egészen 18 ezer főre tehető azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akik a legkevesebb, azaz 28 500 forintos vagy annál kevesebb összegű ellátásban részesülnek.

Számukra 7 125 forintos összeg érkezik a 13. havi nyugdíj visszaállításának elő lépéseként.

Ugyanakkor vannak olyan nyugdíjasok, akiknek a havi járandósága a milliós nagyságrendet is elérheti.

Mindössze néhány tucat ember van, akik millió feletti nyugdíjat kapnak.

Ők azonban elenyésző kisebbségben vannak a nyugdíjas társadalmon belül, nem ők határozzák meg a nyugdíjas társadalom arculatát. – hívja fel a figyelmet Farkas András.

Az ő esetükben a 13. havi nyugdíj idei juttatása 250 ezer forint is lehet.

Ahogy a rendszer működésébe bevezet Farkas András, kiderül, hogy a magyar nyugdíjrendszert úgy alakították ki, hogy annak nincs felső határa, vagyis nincs plafon a nyugdíjösszegeknél. Ezáltal korlát nélkül teszi lehetővé a 13. havi nyugdíjat is, ami finanszírozási szempontból nagyon komoly nehézségeket fog majd okozni a jövőben – hívta fel a figyelmet Farkas, aki borzasztóan méltánytalan megoldásnak tartja a kialakult rendszert.

A szakember hozzátette, az európai nyugdíjrendszerek majdnem mindegyikében érvényesül a járulékfizetési felső határ, éppen azért mert az állam úgy gondolja, nem feladata a teljes munkajövedelem pótlása, erről az egyénnek és munkáltatójának kell gondoskodnia.

A rendelkezésre álló statisztika adatok szerint több mint 800 ezer főre tehető azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akik 100 és 150 ezer forintos nyugdíjból kénytelenek megélni havonta.

Az ő esetükben a februári pluszjuttatás mértéke 25 000 és 37 500 forintos összeget fog jelenteni.

Méltó megélhetést!

A fennálló nyugdíjrendszer visszásságaira nem csak Farkas András hívta fel a figyelmet. A Nyugdíjasok Országos Szövetsége (NYOSZ) úgy gondolja, a jelenlegi rendszer nem tartható fenn, ezért szavazásra bocsátottak általuk megvalósíthatónak vélt javaslatokat a nyugdíjemelési rendszer átalakításáról. Ahogy arról már január elején az Index beszámolt, a NYOSZ úgy véli a legkisebb öregségi nyugdíj összegét legalább 50 ezer forintra kellene emelni.

A NYOSZ javaslatával egyetért Juhász László a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője is, aki kiemelte, a Szociális Jogok Európai Pillérét, a többi európai állammal együtt, Magyarország is aláírta. Ebben a dekrétumban többek között az is szerepel, hogy minden idős számára méltó megélhetést kell biztosítani. De, ahogy Juhász László fogalmazott,

a legkisebb öregségi nyugdíj összege ehhez nem elegendő.

Az országos szövetség javaslata szerint

differenciált nyugdíjemelési rendszerre kellene áttérni,

vagyis akinek magasabb a nyugdíja, annak kisebb mértékben emelkedjen évente a megállapított összeg, és akinek alacsonyabb a nyugdíja, az nagyobb mértékű emelést kapjon.

