Tibi atya a közös ellenállásban hisz, és forró tavaszt tervez

Egymás után lépnek vissza a lázadó vendéglátósok a hétfői nyitástól. Az Én kinyitok-mozgalom, ami Tömeges Üzletnyitás néven fut, teljesen elerőtlenedett a szombaton belengetett szankciók után. Akár fél évre is lehúzhatják a rolót, akik bevállalnák az illegális nyitást. Ráadásul milliós bírságra is számíthatnak a szabályszegők. Ezek a szankciók a biztos csődöt jelentenék a kisvállalkozóknak. A Tömeges Üzletnyitás nevű akció elindítója, Borda Balázs, a nagykanizsai Resti Presszó & Söröző üzletvezetője az Azonnalinak adott interjúban jelentette be, hogy visszalép az illegális nyitástól.

Tibi atya az Indexen tudta meg, hogy a belengetett retorziók miatt egyre többen hátrálnak ki a hétfői nyitás mögül. A véleményvezér türelemre intette a dögrováson lévő vendéglátósokat. Arra kérte őket, ne menjenek február 1-én a falnak, mert akkor végleg kiakaszthatják a zárva táblát.

A lét a tét

Szigorúbb büntetésre számíthatnak a vendéglátósok, ha megszegik a korlátozó intézkedéseket, és a tiltás ellenére (az elviteles nyitvatartáson túl) helyben fogyasztásra is kinyitnak – ez derül ki a szombat éjjel megjelent Magyar Közlöny legfrissebb számából. A belépő bírság 1 millió forint. Jelentősen megugrott a tét. Az eddig 150 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő pénzbírság helyett most 1 milliótól 5 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatják az illegálisan megnyíló helyeket.

Egy hétfői nyitást visszamondó, neve elhallgatását kérő exlázadó szerint ez tripla kivégzést jelentene neki.

A túlvilágon is még kétszer

– mondta.

Tibi atya közbeszól

Tibi atya azt írta közösségi oldalán a vendéglátósoknak:

Mélyen tisztelem Önöket a bátorságukért, hogy egyáltalán megfontolták a nyitást, azonban arra kérek mindenkit, hogy ne rohanjanak fejjel a falnak, és pláne ne egyesével!

Tibi atya tavasszal mozgósítana. Március 15-re szervezné az országos nyitást. Azzal érvelt a kisvállalkozóknak, hogy a szakmának össze kell fogni, mert:

16 570 egyéni vendéglátó üzemeltető van Magyarországon, és összesen 50 832 hely. Ennyien vagyunk. Ennyi hely megszorozva az alkalmazottakkal és a családjaikkal akkora tömeget képez, amitől megfutamodhat a kormány, HA EGYSZERRE ÉS EGYSÉGBEN LÉPÜNK FEL.

Tibi atya pénteken az Indexen dobta be a vendéglátós forradalom ötletét. Azt írta:

Ki kell vonulnunk az utcára, ahol nem tudják vegzálni az üzleteinket, majd kint maradni addig, amíg meg nem hallgatnak.

A blogger szerint könnyű fenyegetni a legatyásodott vállalkozásokat, akik mernek ugyan kockáztatni, de azért nem tennének fel mindent egy lapra.

Borítókép: Kijárási tilalom november 11-én. Fotó: Bánkúti Sándor / Index)