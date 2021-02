Módosítják az e hétre tervezett oltási tervet

A kormányzati tájékoztató oldalon azt írták hétfőn, hogy a hétre tervezett oltásokat az oltási munkacsoportnak át kell tervezni, mert vasárnap az ígért 18 ezer adag vakcina helyett kevesebb, mint 11 ezer adag érkezett a Modernától.

Ezért az oltási munkacsoport a mai ülésén dönteni fog az oltási terv tervezett módosításáról.

Mint ahogy azt a koronavirus.gov.hu oldalon írják, az ígértnél kevesebb Moderna-vakcina szállítmány is jelzi, a brüsszeli vakcinabeszerzés teljesen kiszámíthatatlan. Ezt egyébként az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár is szóvá tette már. Menczer Tamás leszögezte, az Orbán-kormány ezért is kezdett tárgyalni Oroszországgal és Kínával a vakcinákról.



Eddig 2 millió adag orosz vakcinát vettünk, ami 1 millió ember beoltására elegendő mennyiség. A nyugati vakcinákból 19,7 millió adagot kötöttünk le. Ezekből idáig csak az Pfizer és a Moderna oltóanyaga érkezett meg.

Pénteken az EU-ban harmadikként az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyaga is megkapta az uniós forgalomba hozatali engedélyt. Ezt a vakcinát a magyar hatóság már korábban engedélyezte. Így hamarosan ebből a vakcinából is érkezhet hazánkba.

Mivel az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, mától kezdik oltani azokat is, akik regisztrálták magukat a vakcinainfo.gov.hu oldalon, vagy postai úton küldték vissza az igényüket a vakcinára. A kormányzati tájékoztató oldalon azt hangsúlyozzák, Magyarország mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltáshoz.

(Borítókép: Egy lakót oltanak be a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájának második adagjával a Tiszáninneni Református Egyházkerület Encsi Idősek Otthonában 2021. január 31-én. Fotó: Vajda János / MTI)