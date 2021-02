Bemondta a kormányszóvivő a közrádióban, hogyan zajlik a regisztráltak oltása

Mint ismert, február elsején elkezdték oltani a regisztráltakat. Ezt Orbán Viktor jelentette be a múlt pénteken, hétfőn a kormányszóvivő is megerősítette ezt az információt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. Szentkirályi Alexandra azt mondta, a regisztráltak közül is a legidősebbek kerülnek elsőként sorra, őket a háziorvosok fogják értesíteni telefonon.

A kormányszóvivő az is elmondta, hogy a háziorvos dönti el, hogy a regisztrált illető oltható-e abban az állapotban vagy sem, illetve azt, hogy hol lesz az oltás helyszíne. Ez lehet az illető otthona, a háziorvosi rendelő vagy egy kórházi oltópont is. Mivel az oltás önkéntes és ingyenes csak azt fogják tudni beoltatni, aki regisztrált. Ezért Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet, hogy aki szeretné megkapni a vakcinát, mielőbb regisztráljon.

A politikus kiemelte: egyedül az érkező vakcina mennyiségétől függ, hogy mikor tudnak sorra kerülni, akik regisztráltak. Mivel a brüsszeli vakcinabeszerzés lassú, az Orbán-kormány más vakcinagyártókkal is tárgyalni. Eddig az orosz Szputnyik V oltóanyagból vettünk kétmillió adagot, és várhatóan a kínai Sinopharm vakcinájára és a svéd-brit AstraZeneca oltóanyagára is számíthat az Orbán-kormány.

A kormányszóvivő megismételte, amit Orbán Viktor is mondott korábban, hogy addig nem lehet lazításra számítani, amíg nincs tömeges oltás. Ha erre lesz lehetőség, illetve a fertőzöttek száma csökkenni fog, akkor elképzelhető, hogy feloldják a korlátozásokat. A védelmi intézkedések egyelőre március 1-ig érvényben vannak.

Mivel az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, mától elkezdték oltani azokat is, akik regisztrálták. Közben egyébként kiderült, hogy vasárnap az ígért 18 ezer adag vakcina helyett kevesebb mint 11 ezer adag érkezett a Moderna vakcinájából. Ami miatt ma az oltási munkacsoport ülésén döntenek az oltási terv módosításáról. A terv egyelőre nem nyilvános.