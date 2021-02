Molnár Zsolt vett egy Zsigulit, Hadházy Ákos kapott 5,2 millió forintot

Január 31-én éjfélkor megjelentek a politikusi vagyonnyilatkozatok az Országgyűlés honlapján. Ezekből derül ki, hogy a Jobbik elnökének lett 4,1 millió forintja, az MSZP-s képviselő pedig kocsit adott el és vett meg.

Jakab Péter

A Jobbik elnökénél pénz állt a házhoz, tavalyi vagyonnyilatkozatában – ahogy eddigi bevallásaiban is – még nem szerepelt semmilyen összeg a vonatkozó rovatokban, idén azonban 4,1 millió forint készpénzt beírt. Tartozásai csökkentek, 10,1 millióról 9,15 millió forintra.

Továbbra is a nevén van egy 106 négyzetméteres miskolci ház fele. Gépkocsija, illetve egyéb jelentősebb ingóságai nincsenek.

Molnár Zsolt

Szerzett egy Zsiguli 1500-ast 2020-ban Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője, eladott viszont egy Volkswagen Arteont, ami nagyjából meg is látszik a bankszámláján, ugyanis amíg 2019-ben mindössze 1,9 millió forintja volt, 2020-ban 10 800 000 forintra nőtt ez az összeg.

Ami az ingatlanvagyonát illeti, nem történt változás. A szocialista politikus egy II. kerületi pince mellett résztulajdonos több ingatlanban, például egy budapesti, XIII. kerületi lakásban, és egy 119 négyzetméteres zamárdi lakásban is.

Képviselői fizetése mellett havonta 100 ezer forint jövedelme van ingatlan bérbeadásából.

Hadházy Ákos

A független országgyűlési képviselő lakáseladásban van: egyik szekszárdi társasházi lakását adja el, a szerződést már megkötötték, de a teljes vételárat még nem kapták meg a politikus megjegyzése szerint. Szekszárdon emellett van egy másik lakása is, egyébként mindkettőnek fele részben tulajdonosa. Ezen kívül van egy 5000 négyzetméteres szőlője Fácánkerten.

Hadházy Ákos beszerzett tavaly egy harmadik autót: a lízingelt Škoda Kodiaq és egy Trabant Combi mellé vásárolt egy 2001-ben üzembehelyezett VW Caddyt.

Tavaly még bevallott 1,3 millió forint közpénzt, idén ezt a sort már nem töltötte ki, viszont tartozásai közel feleződtek: 22,5 millióról 11 millió forintra.

Továbbra is megvan az állatorvosi cége, viszont ismét csökkent benne a tulajdoni hányada: tavaly 50-ről 35-re, idén pedig már csak 25 százalékos részesedést írt be, de továbbra is neki jár a nyereség fele.

A politikus mindezek mellett feltüntetett egy 5,2 millió forintos adományt is

„Kövér elvtárs és Péterfalvi elvtárs politikai célú büntetésének kifizetésére”,

valamint „korrupció és propaganda ellenes tevékenység folytatására”.

Szél Bernadett

A független országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozatában nem sok dolog változott. Ahogy 2019-ben, úgy 2020-ban is beszámolt róla, hogy tulajdonrésze van egy budakeszi 90 négyzetméteres lakóházban, és Pátyon egy 170 négyzetméteres lakóháznak továbbra is száz százalékos tulajdonosa.

Még mindig van havi százezer forintja ingatlan bérbeadásából, viszont 2019-ben még nem volt különösebb megtakarítása, 2020-ra azonban szerzett magának egy nyugdíjbiztosítást, 600 ezer forint értékben.

Kisebb érdekességeket lehet azonban találni a képviselő juttatásai között. Szél Bernadett vagyonnyilatkozatában négy oldalon át sorolja őket, újdonságnak számít például, hogy 2020-ban szerzett egy Asus Zenbookot 206 143 forint értékben a már meglévő Dell Latitude netbookja – ez 245 500 forintot ért 2018-ban – és egy 2017-ben beszerzett 460 ezer forintos Lenovo notebookja mellé. Van négy iPhone-ja is, egy 64 gigabájtos 6S, a másik modell egy iPhone SE, a harmadik, egy iPhone 7, negyedik és egyben a legfrissebb telefonja pedig egy iPhone X.

Ezek jelentősége mellett azonban eltörpül a 2020-ban szerzett 4330 forintos szelfibot vagy a hőmérős ébresztőóra.

Kunhalmi Ágnes

Az MSZP társelnöke továbbra is tulajdonosa – fele részben – egy XIII. kerületi, 2007-ben vásárolt 57 négyzetméteres lakásnak és megvan még a 2018-ban vett Opel Astrája is.

Megtakarításairól sokat nem árult el, csak annyit mint tavaly: havi 20 ezer forint megy lakástakarékba. Tartozásai sem csökkentek: adóstársával közösen 2,5 millió forinttal tartozik.

Tóth Bertalan

A szocialisták másik társelnökének van Nagykozáron egy 2780 négyzetméteres erdője, melynek fele részben tulajdonosa. Pécsen van két művelésből kivett telke, egy útja, és egy háza. Tavalyhoz képest csak a 154 négyzetméteres családi ház az újdonság, ezt júliusban vásárolta és fele részben tulajdonosa. 2019 óta bérel egy VW Sharant.

2,2 millió forintos életbiztosítása egy év alatt 3 milliósra hízott. Egy éve még 7 millió forinttal tartoztak neki, legfrissebb bevallása szerint már 7,7 millió forintot követel.

Ügyvédi praxisát továbbra is szünetelteti, és a Bonus Kft.-ben fennálló részesedése sem változott. Továbbá élt az otthonteremtési programmal: 10 millió forintot kapott az államtól.

Gyurcsány Ferenc

A volt miniszterelnöknek Pápán van egy 50 négyzetméteres lakása, Kötcsén pedig felerészben birtokol egy 267 négyzetméteres lakóházat.

Autó nincs a nevén. Értékpapír-megtakarítása tavaly óta 89 millió forinttal nőtt, jelenleg 823 millió forintot tesz ki. Készpénzt nem tüntetett fel.

2,5 milliós hitelintézeti számlakövetelése van, emellett továbbra is fennáll egy 225 milliós követelése „lakásvásárlás foglaló és előleg” címén.

Bankhitele és értékpapírfedezetű hitele összesen 272 millió forintra rúg. Mind a kettő jelentősen emelkedett tavalyhoz képest – mintegy 66 millióval –, szóval a DK elnöke egyre jobban eladósodik.

Az Altus Portfólió Kft. nevű cégéből jóval kevesebbet, 55,4 millió forintot vett ki tavalyhoz képest, amikor ez az összeg 238 millió forint volt.

(Borítókép: Huszti István / Index)