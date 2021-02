Kocsis a készpénzét, Lázár a tartozását duplázta

Cikkünk hamarosan frissül!

Kubatov Gábor

A Fidesz pártigazgatójának vagyonnyilatkozata nem sokat változott tavalyhoz képest, életbiztosítása 2,1 millió forintról 2,35 millióra hízott, készpénze 10,5 millióról 10 millióra csökkent, míg banki tartozása 1,5 millióval 22,5 millióra csökkent.

Céges érdekeltségeiben sincs változás, továbbra is egy autójavító kft. és egy bt. fele az övé, a Polgárok Házában 3,34 százaléka van, míg az FTC-ben igazgatósági tag és egyesületi elnök.

Veterán Opel Kadettjei továbbra is megvannak, a VW Jetta és a tavalyelőtt beszerzett oldtimer Mercedes SL is, és az ezer darabos hanglemez-gyűjtemény sem tűnt el a vagyonnyilatkozatából. Ahogy tavaly is kimaradt, úgy most sem szerepel a vagyonnyilatkozatában erődszerű háza.

Boldog István

A kormánypárti politikus tavaly júniusában vásárolt Kétpón egy majdnem 8 ezer négyzetméteres gyümölcsöst, amelynek háromnegyed részben lett a tulajdonosa. Ugyanitt továbbra is fele részben tulajdonosa egy háznak, van egy 15 ezer négyzetméteres külterületi földje, és egy 2700 négyzetméteres szántója is.

Két éve még volt a nevén egy Ford Mondeo, tavaly már nem tüntetett fel autót, ahogy idén sem. Életbiztosítása 154 ezer forinttal 3,15 millióra nőtt, viszont készpénzt, értékpapírt, bankszámlát továbbra sem vallott be.

Tartozásai szinte elfogytak egy év alatt: 1,3 millióról 70 ezer forintra csökkentek.

Kocsis Máté

A 683 négyzetméteres VIII. kerületi ingatlana (lakóház udvarral) még megvan a Fidesz frakcióvezetőjének – az ingatlan felét birtokolja. Más ingatlanja nincs, saját kocsival sem rendelkezik. Szász Endre Paragrafus című festményétől nem hajlandó megválni.

Tavaly óta pontosan megduplázta a folyószámlán és készpénzben tartott pénzét: 23 milliója van. A családon belüli 28 milliós kölcsönét tovább cipeli, egyéb tartozása nincs.

Országgyűlési képviselőként havi bruttó 2,2 milliót visz haza, a családi vállalkozásából (negyedrészben tulaj) pedig tavaly 15,2 millió forintot vett ki.

Lázár János

A volt Miniszterelnökséget vezető miniszter 20 éve tulajdonosa felerészben 260 négyzetméteres hódmezővásárhelyi családi házuknak. Mártélyon, Mindszenten, Hódmezővásárhelyen rengeteg szántója van, emellett erdőben, legelőben, töltésben, mocsárban van tulajdonosi és haszonélvezeti joga. 2020-ban Földeákon is vett egy szántót a teniszszövetség újdonsült elnöke. Mádon szőlőbirtokot vett 2 éve.

2018 óta van egy 96 négyzetméteres XIII. kerületi lakóháza. A Mini Cooperje és a Land Roverje mellé tavaly óta lízingel még egy Land Rovert is.

Gróf Széchenyi Zsigmond karosszéke megvan, miképp festményeit, műtárgyait is megőrizte. Készpénzben őrzött vagyona 12 millióra nőtt, földbérletből és ingatlan után járó bérleti díjból havonta, időszakosan 10 milliója volt. Kormánybiztosi bére bruttó 1,3 millió, képviselőként ugyanennyit tesz mellé havonta, és a miniszterelnöki kabinetirodától is kap még ennyit.

Tavalyi banki megtakarítását nem tüntette fel Lázár János. Kolozsváron, Hódmezővásárhelyen, Budapesten vannak Zrt-éi, kft-je.

Magánszeméllyel szembeni tartozása megduplázódott, 40 millió forint jelenleg.

Bajkai István

Az Orbán-család jogászánál a tulajdonolt ingatlanok terén nem volt változás: egynegyed részben tulajdonosa egy 240 négyzetméteres, XVII. kerületi háznak. Gomba községben van lakóháza, egy beépítetlen telke, övé a kultúrház, illetve van a nevén több erdő is. Továbbra is megvan a 2017-ben vásárolt, V. kerületi, 83 négyzetméteres lakása.

Kocsija, műalkotása nincs, és úgy tűnik, a 3000 darabos könyv és 2700 darabos CD-gyűjteményétől sem vált meg.

14 helyett már csak 9 milliónyi készpénze van, akad 35 milliós számlakövetelése, "más szerződés alapján fennálló pénzkövetelése" pedig tavaly óta 5 millióval 108 millióra csökkent.

A 42 milliót érő nemesfémét megőrizte a képviselő. Ügyvédi irodájából csepeg pénz, 2020 óta pedig a Marek József Alapítvány kuratóriumi tagjaként kap havi bruttó másfélmilliót, illetve a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi tagjakét havi 751.880 forintot.

A cégei (Archeon Kft., Aponius Consulting Kft.) megmaradtak.

Simonka György

A fideszes képviselő ellen tavaly emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség költségvetési csalás és egyéb bűncselekmények miatt, a per idén januárban indult. Pusztaottlaka volt polgármesterének van szántóföldi haszonbérlete a településen, ezt és a medgyesházi kivett udvarát is jelzálog terheli.

Kocsija, vízi, légi járműve, megtakarítása nincs, csak 500 ezer forint készpénze.

Köztartozása mindössze 26 ezer forint, a tavaly még 87 milliós tartozása 85,8 milliósra csökkent. Sem képviselői jövedelmet (felfüggesztették) sem egyéb jövedelmet nem vallott be.

A Magyar termés TÉSZ Kft-nek továbbra is kisebbségi tulajdonosa, de nem tüntette fel, hogy lenne nyeresége a vállalkozásból, mely ellen egymilliárdos család miatt folyt nyomozás.

Németh Szilárd

A Fidesz másik alelnöke felerészben tulajdonosa csepeli családi házuknak, ahol feleségével és két gyermekével él. A XXI. kerületben egy szövetkezeti ház tulaja negyedrészben, ugyanitt, ugyanilyen mértékben egy gyümölcsösé.

Kocsit nem tart, nyugdíj-megtakarítása viszont van, évi 650 ezer forintot fizet be. Biztosítási kötvény hasonló értékben fizet évente. Van egy 12,1 milliós hitelintézeti pénzkövetelése, illetve lakáskassza után is fennáll egy követelése. Nem tartozik senkinek.

Vállalkozással nem rendelkezik a birkózó szövetség elnöke, parlamenti államtitkári jövedelmét pedig nem szerette volna feltüntetni, lehetősége van egy „törvény szerint meghatározott érték” mondattal elintézni ezt a tételt, ahogy az irodahasználat és a személygépkocsi használat rubrikáknál is.

Tavaly még találtunk nála 8,5 milliós banki megtakarítást ez idén már nem szerepelt.

