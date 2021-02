Megszületett a megállapodás a Déli Körvasútról

A mai napon megszületett a megállapodás a Budapest Fejlesztési Központ és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részéről Dr. László Imrével, Újbuda polgármesterével a Déli Körvasút megvalósításának részleteiről – jelentette be Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója Facebook-oldalán.

Az építkezés 2023-ban veszi kezdetét.

Mint írta, a Déli Körvasút Budapest elmúlt évtizedeinek legjelentősebb vasútfejlesztése, mely lehetővé teszi, hogy XXI. századi, sűrű, korszerű vasúti közlekedést biztosítsunk a külső kerületek és az agglomeráció felől Budapest központjába, ezzel megfékezve az egyre növekvő autóáradatot.

A BFK vezérigazgatója idézte Újbuda polgármesteri hivatalának közleményét is, amelyben bár jelezték, hogy „a Hamzsabégi sétány környékén élőket a 2023 után kezdődő építési munkák megviselik majd″, a végeredményt mindenki nyereségként könyveli majd el, mivel a jelenleg rendezetlen vasúti töltés mellett gyalogos és kerékpáros zöldfolyosókat terveznek kialakítani, mellettük pedig új, zöldfelületekre vonatkozó projekteket igyekeznek megvalósítani. Ennek egy kezdetleges látványtervét Vitézy Dávid a Facebook-posztban tette közzé.

A megállapodás megszületése várható volt, Vitézy Dávid két hete posztolt arról, hogy kiválasztották a Déli Körvasút új Népliget állomásának tervezőjét, amivel megindult körvasút harmadik megállójának építészeti tervezése is.

Vitézy Dávid korábban azt nyilatkozta, hogy a Déli Körvasút 3 metróvonalat is érint majd: az Ecseri útnál a 3-ast, Kelenföldnél a 4-est és a Közvágóhídnál a leendő 5-öst, de a kőrvasút Kelet- és Nyugat-Magyarországot is legalább 3/4 órával közelebb hozza egymáshoz azzal, hogy a vonatoknak nem kell a budapesti fejpályaudvarokra befutniuk.

Az egyik legfontosabb átszállópont pedig a Népliget vasútállomás lesz: akár a dél-budai, akár a kelet-pesti agglomeráció irányából érkeznek az utasok, itt tudják majd elérni az M3-as metró Ecseri út állomását.

A Déli Körvasút szükségét Fürjes Balázs, a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár már tavaly is hangsúlyozta. A körvasút megvalósításának első lépéseként tekintett déli összekötő vasúti Duna-híd – melyen évi egymillió ember közlekedik – felújításának megkezdésekor elmondta, hogy szükség van új egyensúlyra a közlekedésben a közösségi, az egyéni autós, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés, továbbá Budapest és az agglomeráció között. Budapesten él 1,5 millió ember, és naponta további 1,5 millió utazik be dolgozni, tanulni, nagyobb része autóval. A legfontosabb a közösségi, azon belül is a kötött pályás közlekedés fejlesztése, hogy minél többen ezt válasszák gépkocsi helyett.

A déli összekötő vasúti híd folytatása a déli körvasút lesz a Kelenföldi és a Ferencvárosi pályaudvar között. A cél, hogy minden irányban negyedóránként induljon szerelvény az elővárosi vonalakon, és megduplázódjon a forgalom – mondta az államtitkár.