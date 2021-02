Nem adják fel, újra tüntettek az újranyitásért a Hősök terén

Hétfőn ugyanott folytatták a tüntetést a Hősök terén, ahol vasárnap abbahagyták, ugyanúgy a Le az Adók 75%-ával libertárius minipárt felhívására, amit a Tömeges üzletnyitás esemény Facebook-csoportjában már tegnap meghirdettek.

Folytatjuk! Ugyanott veletek. Amíg nem hátrál meg a kommunista hatalom, nem adjuk fel, küzdeni fogunk a piaci szabadságért. A felelősségünket nem helyettesítheti semmilyen önkény! Posted by Tömeges Üzletnyitás on Sunday, January 31, 2021

A vasárnapi megmozduláson – amelyről az Index is tudósított – pár százan vettek részt, főleg elkeseredett vendéglátósok, akik a koronavírus-járvány miatt bevezetett, a vállalkozásokat érintő szigorú korlátozások ellen tüntettek. A téren megjelentek a rendőrök, és igazoltatásba kezdtek, majd többekkel, köztük a szervezőkkel szemben közigazgatási eljárást kezdeményeztek a járványügyi korlátozások megsértése miatt.

Magyarországon november óta gyülekezési tilalom van érvényben. A tüntetés szervezőire pedig összesen másfél millió forintos pénzbírságot szabtak ki. Ettől függetlenül világhír lett a tüntetésükből.

A Magyar Hang beszámolója szerint hétfőn nagyjából 100-150 ember ment ki a térre, a cél pedig az volt, hogy mindenki hallassa a hangját.

Ecsenyi Áron, a tüntetés szervezője volt az első megszólaló, majd körbeadta a megafont. Eredetileg arról volt szó, hogy a vendéglátásban dolgozók beszélnek, de egy vírustagadó is magához ragadta a megafont, és arra figyelmeztetett, hogy senki se oltassa be magát. Később viszont már szakácsok, vendéglősök, étterem-tulajdonosok beszéltek főként arról, hogy dolgozni akarnak.

A rendőrség ugyanúgy megjelent a téren, és igazoltatni kezdték a résztvevőket, egészen a felszólalókig jutottak.

A tiltakozókat ez nem bátortalanította el, s bár a beszédek egy időre leálltak, nem tágítottak, ülődemonstrációba kezdtek.

A rendőrök lendülete eközben alábbhagyott, többségük félrevonult, már csak az események szemlélői voltak, és idővel véget is értek az igazoltatások.

Maga a tüntetés is lassan kifogyott a lendületből, egy felszólaló kifogásolta is, hogy milyen kevesen jöttek el: „Kevesebben vagyunk, mint az IKEA-ban.” Ezt az egyik szervező annak tudta be, hogy elszúrták a szervezést, több időpontot adtak meg. A hétfői tiltakozás ugyanis dél körül vette kezdetét, pedig a Facebook-eseményen, mint fent látható, két óra volt megadva. Később az egyik szervező bejelentette, hogy vonuljanak a Parlament elé, de a tömeg nem mozdult. Ezt követően valamivel három óra után bejelentették a tüntetés végét – foglalja össze a Magyar Hang.