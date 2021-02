Ingatlanok és megtakarítások – mi van a miniszterek vagyonnyilatkozatában?

Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter vagyona nem nagyon változott a korábbi évekhez képest, a nyilatkozata szerint továbbra is van két XI. kerületi lakása, még mindig törleszt egy 120 174 svájci frankos tartozást, illetve van egy 2 millió forintos tartozása magánszemélyekkel szemben is. Az egy évvel ezelőtti nyilatkozatában még egy 7 millió forintos összeg szerepelt. A miniszteri fizetéséhez havi bruttó 1 979 400 forintot írt be.

Szijjártó Péter

A külgazdasági- és külügyminiszter továbbra is résztulajdonosa egy győri háznak, három balatonedericsi ingatlannak, valamint Dunakesziben található családi házuknak. Értékpapírvagyonát 2,2 millió forintról 2,6 millióra növelte, biztosítási eszközalapját is sikerült százezer forinttal emelnie. Hitelintézeti számlakövetelése 5,8 millió forintról 222 ezer forintra csökkent, szüleinek továbbra is 30 millió forinttal tartozik.

Semjén Zsolt

A miniszterelnök-helyettes okosan gazdálkodott 2020-ban,, a számlája tanúsága szerint kétmillió forintot sikerült megtakarítania, ötmillió után hétmillió forint van a számláján. Kétszeresére, 1,5 millió forintról hárommillióra nőtt a más szerződés szerint fennálló követelése, és emelkedett a fizetése 1 979 400 forintra a korábbi 1 633 300-ról.

Novák Katalin

A családokért felelős tárca nélküli miniszternél nem történt különösebb változás 2020-ban. Még mindig nyolc ingatlannak a tulajdonosa részben vagy egészben. Felerészben birtokosa egy XI. kerületi, 240 négyzetméteres családi háznak, illetve egy 90 négyzetméteres társasháznak Újbudán, kizárólagos tulajdonosa viszont egy 56 négyzetméteres lakásnak, szintén a XI. kerületben. Szegeden egy 67, egy 166 és egy 174 négyzetméteres társasházi lakása van,, Balatonlellén egy 47 négyzetméteres üdülője, Szegeden pedig egy garázs fele része is van Novák Katalin nevén, aki egyébként úgy látja, hogy a nőknek nem kell akkora fizetés, mint egy férfinak.

Autója, egyéb megtakarítása még mindig nincs.

A hitelintézeti számlakövetelés pontnál ezúttal 26 millió forintot tüntetett fel. 2020 szeptemberében, amikor miniszterré avanzsált, ez az összeg még kereken 30 millió forint volt, ami azt jelenti, hogy három hónap alatt elköltött valamire négymillió forintot.

Az egyéb bevételi forrásoknál azonban jól látható, hogy havi 305 ezer forint bevétele van az 1 723 900 forintos fizetése mellett ingatlan kiadásából.

Süli János

A Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter felerészben tulajdonosa egy paksi családi háznak, illetve van egy üdülője Madocsán. 2009-ben vásárolt egy Opel Astra H típusú személygépkocsit, de rendelkezik egy motorcsónakkal is.

Az értékpapírban elhelyezett megtakarításainál és egyéb befektetéseinél felsorolja, hogy 6 millió forint értékben rendelkezik CIG Pannónia részvénnyel, egy 6 millió 500 ezer forint értékű életbiztosítással az ING biztosítónál, egy 3,2 millió forintos (10 éve életjáradékra váltva) nyugdíjbiztosítással az NN biztosítónál, továbbá van egy nyugdíj előtakarékossági számlája, amelyen több mint 17 millió forint van állampapírban.

Ezentúl felerészben van takarékbetétben 5 millió forint megtakarítása, és szintén felerészben 10 millió forint készpénze (az egy évvel korábbi nyilatkozatban még egy forint sem szerepelt). Felerészben egy több mint 9 millió forintos hitelintézeti számlakövetelés is fel van tüntetve a nyilatkozatában, valamint felerészben 3 millió forintos tartozása van hitelintézettel szemben.

A miniszteri fizetése havi bruttó 5 millió forint, míg a képviselőségért havi bruttó 1 103 400 forintra jogosult. Ezzel ő a kormány legjobban fizetett minisztere. Süli János a juttatásait is részletesen felsorolta, amelyek között van gépkocsi-, mobiltelefon- és lakáshasználat is.

Nagy István

Az agrárminiszternek jelentős ingatlanállománya van feltüntetve a nyilatkozatában: felerészben tulajdonosa két mosonmagyaróvári ingatlannak, illetve 1/6-od részben tulajdonosa egy újfehértói családi háznak. Van egy mecséri tanyája, egy somlóvásárhelyi ingatlana szőlőtermesztésre alkalmas területtel, valamint Dunaremetén is rendelkezik szántóval. 2010 óta több hektárnyi mezőgazdasági területet vásárolt. Egy 100 családos méhészetet is birtokol.

Nagy Istvánnak két saját használatú gépkocsija van, egy 2012-től lízingelt Opel Astra, és egy 2013-ban vásárolt Toyota kisbusz, a vagyonnyilatkozatába egy horgászcsónakot is beírt. A GRAWE életbiztosításnál 8,5 millió forintos biztosítással rendelkezik, 2 millió forint készpénze van. A miniszteri fizetése mellett őstermelőként eseti jövedelme is van, 326 349 forintot írt be. Tulajdonosa a Rónafői Agrár Kft.-nek.

Varga Mihály

A pénzügyminiszter 2020-ban Gyenesdiáson bérelt egy családi házat garázzsal, emellett továbbra is résztulajdonos két II. kerületi házban, egy 626 négyzetméteres karcagi telekben, és kizárólagos tulajdonosa egy karcagi, zártkerti ingatlannak.

Megmaradt 726 ezer forintnyi kötvénye, állampapírjainak értéke viszont 13,5 millió forintról 14,2 millió forintra növekedett. Újdonság az egy évvel ezelőtti bevalláshoz képest a 12,5 millió forintnyi részvény.

(Borítókép: Huszti István / Index)