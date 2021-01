Orbán Viktornak semmi megtakarítása nincs, de a hiteltartozása csökkent

Megjelentek a friss politikusi vagyonnyilatkozatok, a törvényi kötelezettségnek megfelelően Orbán Viktor idei vagyonnyilatkozata is elérhető az Országgyűlés oldalán. Eszerint a miniszterelnöknek nincs megtakarítása, de 2002-ben feleségével közösen felvett jelzáloghitelének tartozását sikerült jelentős mértékben csökkentenie.

Orbán Viktor tavalyi, vagyis a 2019-es vagyoni helyzetét tükröző 2020-as vagyonnyilatkozatában sem tüntetett fel megtakarítást. Azt megelőzően, 2018 végére papíron összességében még növelte a megtakarításait. A 2019-es vagyonnyilatkozatában az állt, hogy 1 millió 395 ezer forintnyi banki tőkével rendelkezik.

Feleségével, Lévai Anikóval 2002-ben közösen felvett 20 millió forintos hiteltartozása azonban folyamatosan csökken, 2019-re csupán 3,5 millió forinttal tartoztak, míg 2020 januárjára ez az összeg 2 millió 199 ezer 547 forint volt. Friss vagyonnyilatkozata szerint már csak 882 ezer 110 forintot kell törleszteniük.

Ingatlanjaiban nem állt be változás, mostani nyilatkozatában is azok szerepelnek, amelyeket korábban is feltüntetett: résztulajdonosa egy 2002 májusában vásárolt XII. kerületi ingatlannak, illetve tulajdonosa a 2013 szeptemberében vásárolt felcsúti házának.

Feleségén kívül Flóra nevű leánygyermekével él közös háztartásban. Az egy évvel korábbi nyilatkozatában még Róza nevű lánya is szerepelt.

Mennyit keres egy miniszterelnök?

A miniszterelnöki foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelméhez Orbán Viktor azt írta, hogy a törvény szerinti fizetésben részesül. Továbbá képviselői tevékenységéből is adóköteles jövedelme származik. Pártelnöki jövedelmét azonban határozatlan időre felfüggesztette.

A miniszterelnök havi illetményének az összege megegyezik a köztisztviselői illetményalap harminckilencszeresével. Az illetményalapot minden évben a költségvetésben határozzák meg.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint az illetményalap 2020. évben 38 650 forint volt.

Ezt azt jelenti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök havi bruttó 1 507 350 forintra volt jogosult miniszterelnökként a tavalyi évben.

Az Országgyűlés tagjaként képviselői fizetés is jár neki. A jelenleg hatályos törvény szerint egy parlamenti képviselő havonta jogosult tiszteletdíjra.

A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra megállapított képviselői tiszteletdíj havonta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset háromszorosának megfelelő összeg

– olvasható a törvényben.

A KSH alapján 2019-ben a bruttó átlagkereset 367 800 forint volt. Ez azt jelenti, hogy a törvényben meghatározott időszakra a képviselői alapbér a bruttó 367 800 forintos átlagkereset háromszorosa: havi bruttó 1 103 400 forint.

Tehát Orbán Viktor miniszterelnökként és az Országgyűlés tagjaként összesen havi bruttó 2 610 750 forintra volt jogosult most február elsejéig.

