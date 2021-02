Magas láz, kiütés, kötőhártya-gyulladás, duzzadt nyirokcsomók, vizenyős kezek és lábak, berepedezett ajkak – efféle szövődményekkel kerültek kórházba koronavírus-fertőzésen átesett gyermekek, akiknek a 60 százalékát intenzív osztályon kellett kezelni. Az ijesztő hírek dacára a szakorvos némi megnyugtatással szolgált. Dr. Constantin Tamás, a Magyar Reumatológusok Egyesülete Gyermekreumatológia Szekciójának elnöke szerint a sokszervi gyulladás eddig sem volt ismeretlen a betegség.

Az újdonság az, hogy bebizonyosodott: a koronavírus is képes ezeket a reakciókat a szervezetben beindítani. A súlyos, bizonyos esetekben intenzív osztályos ellátást is igénylő autoimmun betegségeket eddig is sikerrel gyógyítottunk. A gyermekreumatológusok több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, ismerik a hatékony kezeléseket. A szükséges gyógyszerek, beleértve a biológiai terápiákat, rendelkezésre állnak

– hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem osztályvezető főorvosa, hozzátéve, hogy a betegség ellátása csapatmunkát igényel: a sürgősségi és intenzív terápiás ellátásban jártas gyermekorvosok, kardiológusok, infektológusok és gyermekreumatológusok összehangolt munkájára van szükség. Az utánkövetésben, esetleges kései szövődmények szűrésében pedig nagy szerepük van a kardiológusoknak.

A koronavírus-fertőzés következtében fellépő sokszervi gyulladás heveny betegséget okoz, nem okoz krónikus, hosszan tartó betegséget.

– emelte ki az orvos, aki szerint a gyermekek az esetek döntő többségében lázas panaszaikkal területi sürgősségi ambulanciákon, kórházakban jelentkeznek, így sokszor nem is kerülnek be a gyermekreumatológiai centrumok ellátásába. Mivel a gyulladásos tüneteket általában 1–3 napon belül sikerül kontrollálni, erre sokszor nincs is szükség. Bár a PIMS heves tünetekkel indul, egyelőre úgy tűnik, hogy hosszú távon jóindulatúan viselkedik.

Milyen súlyos tüneteket okoz a koronavírus-fertőzés következtében fellépő sokszervi gyulladás?

A PIMS valóban súlyos betegség, a rajta áteső gyermekek igazi hősök

– kezdi válaszát a szakember, de rögtön hozzáteszi, hogy a megfelelő és időben megkezdett terápia mellett szerencsére a gyerekek tünetei többnyire gyorsan javulnak. Vannak köztük olyanok, akiknek az állapotát csak intenzív osztályon tudják stabilizálni, de az ott töltött napok száma önmagában még az egészségügyben jártas szakemberek számára is nehezen értelmezhető adat, mivel jelentősen eltérhet például az egyes kórházak ápolói kapacitása, az általános gyermekosztályok minimumfeltételeket meghaladó felszereltsége. Eltérő lehet a betegség kezelésében való jártasság és tapasztalat is. Ezért mi inkább egy a közérdeklődés szempontjából fontosabb tényt szeretnénk kihangsúlyozni, miszerint

nincs tudomásunk súlyos szövődménnyel gyógyult esetről.

Milyen gyakori a koronavírus-fertőzés következtében fellépő sokszervi gyulladás?

Országosan körülbelül 120 gyermeket kezelhettünk eddig a járvány kitörése óta. Sajnos a koronavírus-fertőzésen átesett gyermekek száma nem ismert, de a gyermekkorú népességre vetítve az előfordulási gyakorisága 0,006 százalék, ami azt jelenti, hogy nagyon ritka betegségről van szó

– mutat rá Constantin Tamás. A Népegészségügyi Központ a múlt héttől jelentési kötelezettséget írt elő a PIMS esetében is, így hamarosan objektív adatok is rendelkezésre fognak állni.

A gyermekreumatológia hálózata



Valamennyi egyetemi gyermekgyógyászati klinikán elérhető modern szemléletű reumatológiai ellátás. A legsúlyosabb – akár gépi lélegeztetést is igénylő – esetekben biológiai terápia alkalmazható, amely reumatológiai indikációt képez.

Kollégáink felkészültek, hogy akár a gyermekek átvételével, akár konzíliummal, tanácsokkal segítsék a PIMS-ben szenvedők biztonságos ellátását

– int nyugalomra a gyermekreumatológusok egyesületének vezetője. Összefoglalva tehát nem egy „misztikus”, ismeretlen betegséggel állunk szemben. A koronavírus-fertőzést követő sokszervi gyulladás ritkán fordul elő, és sikeresen kezelhető. A gyermekgyógyászati intézetekben, kórházakban és klinikákon felkészült és képzett szakemberek várják a betegeket.

(Borítókép: Babakocsik a budapesti Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlegén 2019. november 15-én. Fotó: Mónus Márton / MTI)