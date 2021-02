Orbán tartozást törleszt, Rogán újra megnősült

Nyilvánosságra hozták az országgyűlési képviselők 2020-as évre vonatkozó vagyonnyilatkozatait. Hargitai János, az Országgyűlés mentelmi bizottságának KDNP-s elnökének tájékoztatása szerint 198 országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a 12 nemzetiségi szószóló adta le saját és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát. Ezek a dokumentumok, és a rajtuk rögzített adatok a képviselők, politikusok saját bevallásán alapulnak.

Az Indexen külön cikkben megírtuk, hogy mit tartalmaz Orbán Viktor miniszterelnök és Áder János köztársasági elnök vagyonnyilatkozata. Az elérhető dokumentumok alapján végigvettük a minisztereket (bár itt még vannak hiányzók, mivel a cikkünk megjelenéséig a kormany.hu nem frissült), a fontosabb kormánypárti, illetve ellenzéki politikusokat. Kiemeltünk néhány érdekesebbet a vagyonnyilatkozatok közül, és röviden összefoglaltuk azokat.

Orbán Viktor vagyonnyilatkozatából egy puritán miniszterelnök képe rajzolódik ki, aki nem rendelkezik megtakarítással, és 2002 óta törleszti a feleségével közösen felvett jelzáloghitel-tartozását. Már egészen jól halad, mert a 20 millió forintból, már csak 882 ezer 110 forintot kell visszafizetnie. Orbán Viktornak nagy ingatlanvagyona sincs: résztulajdonosa egy 2002 májusában vásárolt XII. kerületi ingatlannak, és tulajdonosa a 2013 szeptemberében vásárolt felcsúti házának.

Rogán Antal vagyonnyilatkozatának egyik legérdekesebb része, hogy a dokumentumból derült ki: a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője újraházasodott. Megtakarításának is örülhet: takarékbetétben elhelyezett vagyonát 809 millió forintról 822 millióra növelte. Ehhez képest elenyésző, hogy magánszemélyekkel szembeni tartozása 18,2 millió forint maradt.

Lázár János a vagyonnyilatkozata szerint is erősen kötődik az agráriumhoz: Mártélyon, Mindszenten, Hódmezővásárhelyen rengeteg szántója van, emellett erdőben, legelőben, töltésben, mocsárban van tulajdonosi és haszonélvezeti joga. 2020-ban Földeákon is vett egy szántót, Mádon pedig szőlőbirtokot. Értékes ingóságait nem részletezte, csak annyit írt be, hogy műtárgyai, festményei vannak. 12 millió forint készpénzt is feltüntetett a nyilatkozatában, ugyanakkor 40 millió forintos tartozása van magánszemélyekkel szemben.

Németh Szilárdnak, a Fidesz alelnökének tavaly még volt a nyilatkozatában egy 8,5 milliós banki megtakarítása, ez mostanra eltűnt. Kocsija nincs, vállalkozással nem rendelkezik, de annak is örülhet, hogy nem tartozik senkinek sem. Felerészben tulajdonosa egy csepeli családi háznak, ahol feleségével és két gyermekével él. A XXI. kerületben egy szövetkezeti ház tulaja negyedrészben, továbbá ugyanitt, ugyanilyen mértékben egy gyümölcsös is kötődik hozzá.

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója nem beszél sokat a parlamentben, a vagyonnyilatkozatából sem derülnek ki különleges változások: életbiztosítása 2,1 millió forintról 2,35 millióra hízott, készpénze 10,5 millióról 10 millióra csökkent, míg banki tartozása 1,5 millióval 22,5 millióra csökkent. Továbbra is egy autójavító kft. és egy bt. fele az övé, a Polgárok Házában 3,34 százaléka van, míg az FTC-ben – ahogyan az tudható is – igazgatósági tag és egyesületi elnök. Az ezer darabos hanglemez-gyűjteményét továbbra is feltünteti a vagyonnyilatkozatában.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke tavalyi vagyonnyilatkozatához képest a legnagyobb változás az, hogy van 4,1 millió forint készpénze. Tartozásai minimálisan csökkentek, 10,1 millióról 9,15 millió forintra. Továbbra is a nevén van egy 106 négyzetméteres miskolci ház fele.

Az MSZP-s Molnár Zsolt eladott egy Volkswagen Arteont, de vett egy 1500-as Zsigulit. Bankszámláján 2019-ben 1,9 millió forintja volt, 2020-ban 10 800 000 forintra nőtt ez az összeg. A szocialista politikus egy II. kerületi pince mellett résztulajdonos több ingatlanban, például egy budapesti, XIII. kerületi lakásban, és egy 119 négyzetméteres zamárdi lakásban is.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozatában a legérdekesebb pont az az 5,2 millió forintos adomány (több adományozó utalásából jött össze neki), amit „Kövér elvtárs és Péterfalvi elvtárs politikai célú büntetésének kifizetésére”, valamint a „korrupció és propaganda-ellenes tevékenység folytatására” kapott.

Szél Bernadettnél nincs sok változás, tulajdonrésze van egy budakeszi 90 négyzetméteres lakóházban, és Pátyon egy 170 négyzetméteres lakóháznak továbbra is száz százalékos tulajdonosa. Havi százezer forintja van ingatlan bérbeadásából, viszont 2019-ben még nem volt különösebb megtakarítása, 2020-ra azonban szerzett magának egy nyugdíjbiztosítást 600 ezer forint értékben.

Gyurcsány Ferencnek Pápán van egy 50 négyzetméteres lakása, Kötcsén pedig felerészben birtokol egy 267 négyzetméteres lakóházat. Értékpapír-megtakarítása tavaly óta 89 millió forinttal nőtt, jelenleg 823 millió forint. Bankhitele és értékpapírfedezetű hitele összesen 272 millió forintra. Mind a kettő jelentősen emelkedett a tavalyihoz képest – mintegy 66 millióval –, ez alapján a DK elnöke egyre jobban eladósodik.

