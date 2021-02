A fogát is kiverte az édesanyának a gödöllői HÉV szatírja

Mint arról már az Index is beszámolt, a Gödöllői Rendőrkapitányság szexuális erőszak bűntett kísérlete, testi sértés, valamint kifosztás bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást egyelőre ismeretlen tettes ellen, akiről fantomrajz is készült, és jelenleg is hajtóvadászat folyik ellene.

A férfi a gödöllői HÉV-vonal Szilasliget és Gödöllő Erzsébet park közötti szakaszán, a szerelvény harmadik kocsijában

egy 47 éves nőt minden előzmény nélkül felszólított, hogy tolja le a nadrágját, különben előveszi a kését, és megöli.

Miután a nő erre nem volt hajlandó, az idegen a telefonját és a pénztárcáját akarta, amit meg is kapott, ám aztán sem tágított. Többször megrúgta, majd azzal fenyegette, hogy megöli. A sértett a támadásban súlyos sérülést szenvedett. A 47 éves Piroska rendkívüli lelkierőről tett tanúbizonyságot a héten, ugyanis ismét HÉV-vel utazott, és már munkába állt.

A hétfői volt az első munkanapom a támadás óta, és most ültem először a HÉV-en is. Már a múlt héten vissza akartam menni, de az orvosok akkor még nem engedték. A férjem be tudott volna hozni autóval, de visszautasítottam a felajánlását, hiszen nincs bennem félelemérzet. Ugyanabban az időben mentem, kora reggel, de az esetből tanulva ezúttal az első kocsiba ültem. A korai időpont ellenére ott rajtam kívül még hárman is tartózkodtak. Utazás közben nem volt bennem semmilyen rossz érzés, ezt az egészet már lezártam magamban, az élet megy tovább

– mondta határozottan a Borsnak Piroska, aki reméli, hamarosan bekamerázzák majd a szerelvényeket, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő.

A letört fogamat múlt pénteken megcsináltattam, az orrom még fáj, de már az is nagyon szépen gyógyul. A varratot pedig már kiszedték a számból.

