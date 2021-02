Ásványvíz-gyártó üzemet vásárolt a Mészáros Csoport

A Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyta azt, hogy a Mészáros Csoport felvásárolja a Veritas és Aquarius ásványvizeket gyártó albertirsai üzemet – írja a forbes.hu.

A döntés értelmében a nemrég alapított Aqua Lorenzo Kft. tulajdonába kerülnek majd az Aquarius-Aqua Kft érdekeltségei.

A cég jelenleg az ország legnagyobb ásványvíz-gyártó üzeme,

a kiskereskedelmi üzletláncokban kapható, alsókategóriás ásványvizek gyártója.

Az Aquarius-Aqua azt követően indult hanyatlásnak, hogy a tulajdonos áfacsalási ügybe keveredett. 2019 végén kértek csődvédelmet a hatóságoktól.

A G7 szerint a jelentős kapacitással rendelkező gyártóüzemre, több jelentkező is volt, de végül Mészáros Lőrinc új cége, az Aqua Lorenzo járt sikerrel.

A Mészáros Csoport az utóbbi időben az élelmiszeriparra is kiterjesztette tevékenységét. A Viresol nevű búzakeményítőgyár mellett a Kall Ingredients kukoricafeldolgozó is az érdekeltségükben van, valamint ásványvizes cégük is van már Vivienvíz néven.