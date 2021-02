Orosz vakcina: Hadházy Ákos cáfolja, amit az OGYÉI írt róla

Hadházy Ákos szerint nem az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI), hanem a „Rogán Művek ” reagált a szerdai Facebook-posztjára azzal kapcsolatban, amikor arról írt, hogy a gyanakvóan fogadta, hogy az intézet magyar engedélyt adott ki az orosz Szputnyik V vakcinára. Az ellenzéki politikus leszögezi, hogy az intézet valójában nem is cáfolta meg őt azokban, amiket dokumentumokkal is alá tudott támasztani.

Szerinte egyetlen következtetés vonható le az orosz vakcina magyar engedélyének kiadás körül, hogy

az első 6000 adagot vagy tényleg nem vizsgálták, vagy a rossz eredmények miatt inkább kidobták az adatokat a kukába. Ez kínos lenne, ezért előírták, hogy az újabb adagokat majd be kell mérni. Máshogy egyszerűen nem magyarázható az OGYÉI engedélye.

Úgy véli, a december óta Magyarországra érkező orosz vakcináknál felvetődik az a fontos kérdés, hogy vajon ugyanaz van-e az ampullákban, mint ami rájuk van írva. Éppen ezért azt szorgalmazza, hogy a magyar hatóság bizonyosodjon meg azoknak a tartalmáról. A politikus aláhúzza, a kétkedés jogosságra az is okot ad, hogy az oroszok csak néhány milliót tudtak gyártani belőle.

Hadházy Ákos azért posztolt újra a Facebookra, mert az OGYÉI azt írta róla, hogy álhírt terjeszt és veszélyezteti a magyar védőoltási programot. Az intézet szerint Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak.