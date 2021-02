Müller Cecília megkapta a második oltást is

Müller Cecília megkapta a második, koronavírus elleni oltását is. Mint arról az MTI beszámol, az országos tisztifőorvos a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját, amit Bedros J. Róbert, az országos kórházfőparancsnok helyettese adott be neki. Müller Cecíliát először január 13-án oltották be, szintén a Pfizer vakcinájával.

Az országos tisztifőorvos a szerdai operatív törzs tájékoztatóján bejelentette, hogy az emberi erőforrások minisztere engedélyezte az egynapos ellátások visszavezetését az egészségügyi ellátásban. Ez azt jelenti, hogy a szájsebészeti és fül-orr-gégészeti ellátásokon kívül mostantól mindent igénybe lehet venni, előjegyzés függvényében.

Az operatív törzs egyébként vasárnap ünnepelte egyéves megalakulását. Fő feladata a koronavírus-járvány magyarországi kezelése, illetve külföldi terjedésének elemzése és értékelése. Pintér Sándor belügyminiszter és Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere vezeti, legnépszerűbb tagja mégis vitathatatlanul Müller Cecília országos tisztifőorvos.

(Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvost beoltják a Pfizer–BioNTech koronavírus elleni vakcinájával. Fotó: Balogh Zoltán/MTI)