Újabb részletek derültek ki Rogán Barbara családjának földvásárlásáról

A Blikk tegnap bemutatta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal harmadik feleségét, akivel nemrég házasodtak össze. Eközben a 444 arról írt, hogy felpörgött a család üzleti tevékenysége is. Néhány héttel az esküvő előtt több mint 1022 hektárnyi területet vettek meg több mint másfél milliárd forintért Északkelet-Magyarország hegyei között.

A 444 most újabb szerződésekről számolt be, amelyek szerint Rogán Antal feleségének családja néhány héttel a decemberi esküvő előtt még két másik eladótól is vett földet. Egészen pontosan 149 hektárt Rogán Barbara szülőföldjén, több mint 182 millió forintért. A vételár 95 százalékát ezekben az esetekben is a Budapest Banktól kapott kölcsönből fedezték.

A megszerzett földek tulajdonjoga egyenlő arányban oszlik meg az öt vevő között, azaz Rogán Barbara, az édesanyja, az édesapja, annak a nyírségi üzlettársa és egy nyírségi nő között.